Гърция против 21-ия пакет европейски санкции срещу Русия

Гърция се противопоставя на новия пакет санкции на Европейския съюз срещу руския газ, за да защити "Динагас" (Dynagas) - корабната компания на гръцкия магнат Георгиос Прокопиу, която е специализирана в превоза на руски товари от завод за втечнен природен газ в Арктика, съобщи „Файненшъл таймс".

Посланикът на Атина в Европейския съюз е заявил пред останалите постоянни представители на държавите членки в сряда, че планираните санкции, които ще забранят транспортирането на руски втечнен природен газ към трети страни, ще „съсипят" "Динагас", твърдят източници, запознати с думите му.

Още двама източници потвърждават, че посланикът е посочил именно "Динагас" като причината Гърция да не може да подкрепи санкциите.

Според морската база данни Equasis компанията разполага с флот от 27 газовоза. Сред тях е една трета от всички танкери от клас Arc7 – специално проектирани да работят в суровите ледени условия край завода за втечнен природен газ „Ямал LNG" в Арктика.

Гръцките възражения вече седмица блокират одобряването на 21-вия пакет санкции на ЕС срещу Русия, за който е необходимо единодушие. Това задържа и други мерки, включително санкции срещу още банки, криптовалутни мрежи и компании от руския военно-промишлен комплекс.

Пакетът включва и механизъм за понижаване на тавана на цената на руския суров петрол, над който компании нямат право законно да купуват и транспортират руски петрол.

В сряда вечерта посланиците на държавите членки бяха принудени да одобрят извънредно едноседмично удължаване на действащия ценови таван от 44,10 долара за барел, за да се осигури допълнително време за преговори. Без такова решение таванът би се повишил значително заради поскъпването на петрола вследствие на войната между Иран и САЩ, което би донесло на Москва милиарди долари допълнителни приходи.

Според европейски служител удължаването цели също така да бъдат анализирани икономическите и техническите последици от санкциите, включително забраната за транспортиране на руски LNG.

Други дипломати от ЕС изтъкват, че всички държави членки вече са понесли загуби за своите компании вследствие на санкциите, като част от усилията да бъде нанесен икономически удар на Москва.

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас заяви в понеделник, че съжалява, че Съюзът все още не е постигнал съгласие по 21-вия пакет санкции.

„Разбира се, държавите членки имат различни причини да се противопоставят", каза тя. „Нашата цел е да постигнем споразумение. Ако това не се случи, ще започнем работа по План Б", добави Калас, визирайки механизма за тавана на цената на руския петрол.

Джордж Прокопиу е собственик както на "Динагас", така и на компанията за петролни танкери "Динаком" (Dynacom), която през последните три години е спечелила най-малко 915 милиона долара от търговия с руски суров петрол – повече от всяка друга гръцка корабна компания.

Компанията беше сред първите, поели риска да изпратят танкери през Ормузкия проток в първите седмици на конфликта между САЩ, Израел и Иран.

Според изчисления на изданието, базирани на данни на компанията за анализи Kpler, от началото на 2025 г. "Динагас" е превозила над 10 милиона тона руски втечнен природен газ с 11 свои кораба. Изданието е установило, че тези 11 кораба са извършили общо 144 рейса през този период.

Флотът от танкери клас Arc7 е построен специално за обслужване на проекта „Ямал LNG", разположен на северното крайбрежие на Русия, в пределите на Арктическия кръг.

Според участници в обсъжданията Гърция е аргументирала позицията си с това, че "Динагас" няма да може да използва тези специализирани кораби по други маршрути и ще бъде принудена да ги продаде на компании извън западните държави. Всеки от тези високотехнологични кораби струва приблизително 300 милиона долара и е сред най-сложните за изграждане в света.

Останалите танкери от клас Arc7 се експлоатират от Seapeak, която е собственост на базираната в Ню Йорк инвестиционна компания Stonepeak, както и от японската Mitsui O.S.K. Lines, а един кораб е собственост на руската "Совкомфлот".

До момента гръцкото правителство и компанията не са отговорили на запитванията за коментар.

Вчера премиерът Румен Радев заяви, че "Брюксел уважи нашите резерви срещу трима граждани включени в 21-ия пакет от санкции за руския патриарх, собственикът на "Лукойл" - Вагит Алекперов и доставчика на части за софийското метро - Искандар Махмудов".

"Искам да е ясно, че тук не става въпрос за личности, а за отстояване на интересите ни в енергетиката и транспорта", добави той.

На 9 юли министърът на отбраната Димитър Стоянов, заяви, че България няма да наложи вето на 21-ия пакет санкции на ЕС срещу Русия, но има резерви. Това стана на фона на противоречивите знаци от управляващите през последните седмици. Премиерът Румен Радев първоначално се противопостави на санкциите срещу руския патриарх Кирил и дори използва думата "вето" при посещението си в Брюксел.

Правителството се обяви и против рестрикциите за Вагит Алекперов, бившия президент на „Лукойл", с мотив да защити работата и петролните доставки за рафинерията в Бургас.

Въпреки това официалната позиция на България е, че няма да налагаме вето на санкциите, каза Димитър Стоянов.