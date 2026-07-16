Одобрението за правителството на Япония спадна под 50%

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Подкрепата за консервативното правителство на японската министър-председателка Санае Такаичи е спаднала под 50% за първи път, откакто тя дойде на власт през октомври. Това показва проучване на „Джиджи Прес", публикувано днес и цитирано от Франс прес и БТА.

Около 49% от японците одобряват правителството на Такаичи. Най-голям спад се отчита сред избирателите на около 60-годишна възраст. Подкрепата в тази група е намаляла от 63,7% през миналия месец до 39,9% през настоящия.

Поддръжниците на Такаичи продължават да посочват лидерските ѝ качества и надеждността ѝ. Сред основните причини за неодобрението са мненията, че от нея „не може да се очаква много" и че води „лоша политика".

През февруари Такаичи постигна убедителна победа на предсрочните избори за долната камара на парламента. За успеха ѝ допринесе популярността сред младите избиратели, привлечени от дипломатическите ѝ умения, достъпността ѝ и промяната, която тя олицетворяваше.

Министър-председателката се възползва и от спада на инфлацията през последните месеци. Преди това бързото поскъпване доведе до падането на двама нейни предшественици.

Отношенията между Япония и Китай обаче се обтегнаха след нейни коментари от ноември, че Токио може да се намеси с военна сила при нападение срещу Тайван.

Този месец около 150 японски учени внесоха в парламента петиция, свързана с подкрепян от Такаичи законопроект, който предвижда забрана за оскверняване на японското знаме.