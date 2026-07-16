Одобрението за правителството на Япония спадна под 50%

Подкрепата за консервативното правителство на японската министър-председателка Санае Такаичи е спаднала под 50% за първи път, откакто тя дойде на власт през октомври. Това показва проучване на „Джиджи Прес", публикувано днес и цитирано от Франс прес и БТА.
Около 49% от японците одобряват правителството на Такаичи. Най-голям спад се отчита сред избирателите на около 60-годишна възраст. Подкрепата в тази група е намаляла от 63,7% през миналия месец до 39,9% през настоящия.
Поддръжниците на Такаичи продължават да посочват лидерските ѝ качества и надеждността ѝ. Сред основните причини за неодобрението са мненията, че от нея „не може да се очаква много" и че води „лоша политика".
През февруари Такаичи постигна убедителна победа на предсрочните избори за долната камара на парламента. За успеха ѝ допринесе популярността сред младите избиратели, привлечени от дипломатическите ѝ умения, достъпността ѝ и промяната, която тя олицетворяваше.
Министър-председателката се възползва и от спада на инфлацията през последните месеци. Преди това бързото поскъпване доведе до падането на двама нейни предшественици.
Отношенията между Япония и Китай обаче се обтегнаха след нейни коментари от ноември, че Токио може да се намеси с военна сила при нападение срещу Тайван.
Този месец около 150 японски учени внесоха в парламента петиция, свързана с подкрепян от Такаичи законопроект, който предвижда забрана за оскверняване на японското знаме.