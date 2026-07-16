КМГ: Нисковъглеродният начин на живот в град Шънджън

В началото на лятото, в сърцето на Шънджън, мостът „Кунпън" се вие над зелените корони като ефирна лента. Той е „живият" коридор на града, който сменя своя облик според времето на денонощието: през деня е артерия за хората, сред буйна растителност, а с настъпването на нощта се превръща в тихо убежище за дивите обитатели на гората. Този „зелен мост", свързващ планините Мейлин и Инху, беше завършен преди малко повече от две години. Той не просто възстанови екологичната свързаност, а превърна в реалност една красива визия – хората вървят под коридора, докато животните бродят в гората, което е съвременният почерк на Шънджън за хармонично съжителство между човека и природата.

Тази философия вече е вплетена в тъканта на града. От началото на годината в парка „Залив Шънджън" осветлението се „затъмнява" специално за птиците. Светлината е насочена строго към алеите – тя не се разсейва в нощното небе и не смущава крилатите обитатели. „В началото наистина ми се струваше малко тъмно. – споделя с усмивка г-н Чън, който често тича тук вечер. – Но когато свикнеш, откриваш колко красиви са всъщност тези вечери. Знаеш, че в онази тъмнина хиляди птици спят спокойно".

На площ от по-малко от 2000 кв. км в Шънджън живеят и работят над 20 милиона души. Успоредно с бурния икономически растеж, градът неуморно търси новия модел на управление в ерата на екологичната цивилизация. Пътят не е бил лесен – през 90-те години Шънджън страдаше от тежко замърсяване, а смогът често се задържаше месеци наред. Днес обаче картината е коренно различна: благодарение на системните мерки, дните със смог са сведени до нула – постижение, което се поддържа за трета поредна година от 2023 г. насам.

Шънджън изгради една от най-модерните в света интегрирани системи за мониторинг на околната среда, обхващаща земята, въздуха и космоса. Мрежата „една улица – една станция" позволява прецизен контрол в реално време, а оптимизирането на енергийната структура поставя града на световно ниво. Градът е и „зелен" лидер в транспорта: още през 2017 г. той премина към 100% електрически автобуси, последвани от пълна електрификация на таксиметровите услуги и автомобилите, резервирани чрез приложения. Днес „екологичното придвижване" е визитната картичка на Шънджън – средният дневен пътникопоток в обществения транспорт достига 13 милиона души, а в пиковите часове делът му в автомобилния трафик надхвърля 59%. С над 1350 парка и национален природен резерват в самия център на метрополиса, Шънджън доказва, че нисковъглеродният начин на живот не е ограничение, а това, което прави ежедневието по-красиво, по-спокойно и по-устойчиво.