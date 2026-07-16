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Китайската асоциация за наука и технологии представи 30 ключови научни и технологични предизвикателства за 2026 г.

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайската асоциация за наука и технологии представи 30 ключови научни и технологични въпроса и предизвикателства за 2026 г. по време на основния форум на 28-ата си годишна среща, проведена в Пекин на 15 юли.

Списъкът включва 10 водещи научни въпроса, 10 инженерни предизвикателства и 10 технологични препятствия пред индустрията, като обхваща области като изкуствения интелект, науките за живота, модерното производство, както и изследванията на дълбоководните и космическите пространства.

Сред избраните теми са хипотезата на Ходж, изследванията на горяща плазма в магнитно задържан ядрен синтез, интелигентното сензорно наблюдение в дълбоководна среда, технологиите за автономно изследване и работа на големи модели, управляващи въплътени интелигентни роботи в космоса, както и интелигентното производство на търговски спътници за мащабни сателитни съзвездия.

Тазгодишният списък е съставен въз основа на 84 предложения, препоръчани от 70 учени и оценени от 23 академици и експерти.

От началото на инициативата през 2018 г. Китайската асоциация за наука и технологии е събрала и публикувала общо 279 ключови научни и технологични въпроса и предизвикателства.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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