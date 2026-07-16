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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23232425 www.24chasa.bg

Китай въведе правила за ограничаване на емоционалната зависимост от базирани на изкуствен интелект чатботове

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китай въведе в сряда нови правила, насочени към ограничаване на емоционалната зависимост от чатботове с изкуствен интелект, използвани като виртуални спътници, с което предприе нова стъпка в регулирането на бързо развиващия се сектор.

Услугите с виртуални ИИ спътници, които се използват в области като обслужване на клиенти, подкрепа за психичното здраве, грижи за деца и възрастни хора, придобиха популярност благодарение на способността си да симулират човешки характери и разговори. Нарастващите опасения относно емоционалната зависимост и други рискове обаче доведоха до призиви за по-строг контрол.

Новите правила изискват от платформите да откриват признаци на емоционален дистрес, да се намесват в кризисни ситуации, да ограничават прекомерната употреба на тези услуги, да предоставят на потребителите пълен контрол върху личните им данни и да предотвратяват неправомерното използване на потребителска информация.

Регулациите определят услугите за ИИ спътници като такива, които предоставят „продължително емоционално взаимодействие" чрез текст, изображения, аудио или видео, като изключват приложения с конкретна практическа насоченост, като обслужване на клиенти, помощ в работата, образование и научни изследвания.

Китайският пазар на изкуствен интелект продължава да се разширява, стимулиран от по-широкото внедряване на ИИ технологии в различни отрасли. Според последни изследвания се очаква той да надхвърли 1,2 трилиона юана (177 млрд. долара) през 2025 г. и да достигне над 1,8 трилиона юана до 2028 г.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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