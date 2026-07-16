Ден на траур в Одеса след руска ракетна атака, отнела три живота

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В Одеса днес е обявен ден на траур в памет на тримата души, загинали при руската ракетна атака срещу града на 15 юли, съобщи Одеският градски съвет.

От местната власт определиха трагедията, отнела живота на трима мирни жители, като непоправима и изразиха съболезнования на семействата и близките на жертвите.

Тази сутрин Одеса е била атакувана за шести пореден ден, съобщи в „Телеграм" началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак. По думите му са нанесени щети на инфраструктурата и на учебно заведение, пише БТА.

В Одеска област живеят над 150 000 българи, които са третата по численост общност според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса българското население наброява около 50–60 хиляди души.

Най-големите компактни български общности в областта са съсредоточени в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.