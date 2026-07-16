КМГ: Икономическите резултати на Китай за първото полугодие носят нови възможности

На 15 юли Китай публикува данните за икономическото си представяне през първото полугодие, от които става ясно, че брутният вътрешен продукт (БВП) на страната е достигнал 69,57 трилиона юана, което представлява ръст от 4,7% на годишна база, изчислен по постоянни цени, нареждайки страната сред най-бързо растящите големи икономики в света.

Това е особено показателно, тъй като от началото на годината международната обстановка остава нестабилна, а темпът на растеж на световната икономика като цяло се забавя. В тази връзка Международният валутен фонд (МВФ) отново понижи прогнозата си за глобалния икономически растеж през 2026 г. до 3%, като същевременно повиши тази за китайската икономика до 4,6%.

От началото на годината Китай насърчава висококачественото развитие, стимулира новите производителни сили в съответствие с местните условия и прилага по-активна и целенасочена макроикономическа политика, с което ефективно се справя с външните сътресения и предизвикателства.

Стабилността на китайската икономика създава по-предвидими перспективи за международния бизнес и демонстрира устойчивостта на нейното развитие. Показателен пример е външната търговия. През първото полугодие, въпреки зачестилите геополитически конфликти и забавянето на растежа на световната търговия, общият обем на вноса и износа на стоки в Китай е нараснал с 16,9% на годишна база. Вносът за първи път е надхвърлил 10 трилиона юана, като е отбелязал увеличение от 22,1%, демонстрирайки устойчивостта на китайската икономика.

Понастоящем Китай прилага политика на нулеви мита спрямо 63 държави, а по обем на вноса страната се нарежда на второ място в света вече 17 поредни години. Така идеята, че „големият китайски пазар означава големи възможности за света", все повече се превръща в реалност, осигурявайки по-голяма предвидимост за глобалните вериги на доставки и международната търговия.