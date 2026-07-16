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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23232555 www.24chasa.bg

В Сишуанбанна се проведе „Диалог на кметовете от света 2026“ за зеленото развитие

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

От 14 до 16 юли в Сишуанбанна-дайския автономен окръг в провинция Юннан се проведе събитието „Диалог на кметовете от света 2026". Под мотото „Дъждовни гори и домове: съжителство, съвместно изграждане и споделяне" форумът включи основна сесия, посещения на място и други дейности, посветени на обмена на опит и добри практики в области като възраждането на селските райони, развитието на специфични индустрии и опазването на околната среда. Събитието имаше за цел да създаде платформа за обмен между градове и за международно разпространение на идеи и практики.

Сишуанбанна е един от важните центрове на световното биоразнообразие и разполага с най-голямата и най-добре запазена тропическа дъждовна гора в зоната на „пустинния пояс по Северния тропик". Там оперира и първият в Китай Център за наблюдение и ранно предупреждение за азиатски слонове.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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