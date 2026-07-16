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Потребителските цени в Китай ще продължат да се повишават през втората половина на годината

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Потребителските цени в Китай ще запазят тенденцията си на умерено повишение през втората половина на годината, заяви говорителят на Държавното статистическо бюро Уан Гуанхуа на пресконференция на 15 юли.

По думите му, въпреки че колебанията в международните цени на суровините могат да окажат известно влияние върху вътрешните цени, китайската икономика се отличава със значителна устойчивост, а политиките за гарантиране на предлагането и поддържане на ценовата стабилност дават резултати.

Уан Гуанхуа посочи още, че „разумното повишение на потребителските цени ще допринесе за подобряване на очакванията за печалба на предприятията, укрепване на доверието на участниците на пазара, насърчаване на заетостта и увеличаване на доходите на населението, както и за по-ефективното функциониране на националната икономика".

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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