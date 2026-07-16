Турски съд остави в ареста певеца Халюк Левент и още 13 души

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Съд в Турция постанови днес певецът Халюк Левент и още 13 души да останат в ареста в очакване на съдебно производство. Те са заподозрени в пране на пари, събрани чрез дарения за пострадалите от разрушителните земетресения в Кахраманмараш през февруари 2023 г., съобщи сайтът „Тюркийе тудей", цитиран от БТА.

Според обвинителния акт на Главната прокуратура на Истанбул срещу Левент и останалите заподозрени са повдигнати обвинения за нарушаване на Закона за сдруженията, пране на активи, придобити чрез престъпна дейност, и членство в престъпна организация.

Разследването е започнало заради твърдения, че певецът и свързани с него лица от сдружението „Ахбап" („Приятел") са изнесли и използвали не по предназначение част от даренията, събрани в помощ на пострадалите от земетресенията.

В понеделник по случая бяха задържани общо 25 души. Единадесет от тях са освободени със забрана да напускат страната, а останалите 14, сред които и Левент, са оставени в ареста.

Прокуратурата съобщи, че днес турската жандармерия е задържала още 17 души във връзка със същото разследване.

Халюк Левент е инициатор на сдружението „Ахбап", чрез което беше организирана кампания за набиране на средства за пострадалите от опустошителните земетресения в Кахраманмараш през февруари 2023 г.

Настоящото разследване е свързано с начина, по който са били управлявани и използвани събраните благотворителни дарения. Твърденията срещу задържаните предстои да бъдат разгледани в съдебно производство.