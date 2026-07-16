Експерт на ЕС: Дроновете все още не решават самостоятелно дали да нанесат удар, но това може да се промени

Към момента няма дронове, които сами да преценяват дали да нанесат удар по определена цел, но това може да се промени. Това заяви Георгиос Янопулос, временен ръководител по въпросите на обществената сигурност в Съвместния изследователски център на ЕС, по време на изслушване пред комисията на Европейския парламент за защита на демокрацията.

Янопулос обясни, че дори автономните дронове засега не могат самостоятелно да взимат решения за нанасяне на удар. Целите трябва предварително да бъдат зададени в устройствата от човек.

Според експерта развитието на технологиите може да промени това положение. При подобен сценарий ЕС ще трябва бързо да предприеме политически и технологични мерки, като вземе предвид и етичните изисквания.

Янопулос предупреди, че дроновете могат да бъдат използвани и като част от хибридни кампании. Като пример той посочи преувеличаването на инцидент с дрон от медиите с цел властите да бъдат представени като неспособни да предотвратяват подобни събития. По думите му това може да породи съмнения в държавното ръководство, пише БТА.

В началото на следващата година ЕС се очаква да разполага с център за развитие на способности за откриване и проследяване на дронове, съобщи ,.

По думите му европейските изследователи си сътрудничат с военните при разработването на възможности в тази област.