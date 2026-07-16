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Стармър посети Киев преди да напусне премиерския пост

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Киър Стармър Снимка: КАДЪР: YouTube

Британският премиер в оставка Киър Стармър пристигна днес в Киев за среща с украинския президент Володимир Зеленски, съобщиха Ройтерс, Франс прес и БТА, позовавайки се на „Даунинг стрийт" 10.

Разговорите са посветени на напредъка в осигуряването на необходимото оборудване за Украйна във войната ѝ срещу Русия. Двамата лидери ще обсъдят и върху какво да бъдат съсредоточени бъдещите усилия на държавите, подкрепящи Киев.

Посещението е сред последните задгранични визити на Стармър като министър-председател. Той трябва официално да се оттегли от поста в понеделник. Очаква се утре Анди Бърнам да бъде обявен за лидер на управляващата Лейбъристка партия, а в понеделник да поеме ръководството на британското правителство.

В изявление по повод визитата Стармър заяви, че се гордее с приноса на Великобритания за привличането на други държави към подкрепата за Украйна чрез Коалицията на желаещите. Канцеларията му увери, че тази дейност и британската подкрепа за страната ще продължат.

Контекст

Стармър е четвъртият министър-председател на Великобритания от началото на войната в Украйна. Заедно с френския президент Еманюел Макрон той участва в създаването на Коалицията на желаещите — обединение на държави, които оказват дипломатическа и военна подкрепа на Киев.

Киър Стармър

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