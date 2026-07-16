Протести в Украйна заради оттеглянето на министъра на отбраната Михайло Федоров

Протести срещу напускането на украинския министър на отбраната Михайло Федоров се провеждат днес в Киев и още няколко града в страната, съобщават Франс прес, Ройтерс и Укринформ, цитирани от БТА.

В столицата демонстрантите се събраха с украински знамена и скандираха „Срам" и „Върнете Федоров". Франс прес съобщава за няколкостотин участници на централен площад, а според Ройтерс над 1000 души са протестирали пред сградата на президентската канцелария.

Федоров, който е популярна обществена фигура и е възприеман като реформатор, напуска Министерството на отбраната в рамките на мащабни промени в правителството, предприети от президента Володимир Зеленски. В публикация в „Екс" вчера той потвърди, че мандатът му изтича, и представи постигнатото по време на управлението си. Зеленски обаче не е обявил официално освобождаването му.

Днес Върховната рада трябва да гласува състава на новото правителство. Това е второто голямо преструктуриране на украинския кабинет за една година.

За премиер е предложен ръководителят на държавната енергийна компания „Нафтогаз" Сергий Корецки. Компетентната парламентарна комисия е препоръчала кандидатурата му да бъде одобрена. Според депутата Ярослав Железняк 19 членове на комисията са гласували в подкрепа на предложението, а трима са се въздържали.

Предполага се, че досегашният вътрешен министър Игор Клименко ще замени Федоров начело на Министерството на отбраната. Не е ясно дали Федоров ще заеме друга длъжност в новия кабинет.

По-рано днес оставка обяви и заместник-ръководителят на украинските военновъздушни сили Павло Елизаров. Той посочи като причина оттеглянето на Федоров, което според него в този момент ще навреди на отбраната на страната.

Преди да поеме Министерството на отбраната, 35-годишният Федоров отговаряше за дигиталната трансформация на Украйна. Той придоби популярност с развитието на електронното управление и внедряването на технологии за водене на война с дронове.

Като министър на отбраната Федоров намали бюрокрацията и разшири способностите на украинската армия в областта на дроновете. Опитите му да реформира системата за военни доставки обаче са предизвикали недоволство сред представители на отбранителното ръководство. Той беше критикуван и заради бавното прилагане на промени в набирането на нови военнослужещи.

Правителственото разместване идва в критичен момент от войната. Украинските сили атакуват руския петролен сектор и военната логистика с ракети и дронове, но Русия продължава да напредва в Източна Украйна. Киев изпитва недостиг на военнослужещи и на средства за прехващане на балистични ракети.