Сърбия единствена не подписа Киевската декларация за подкрепа на Украйна

Сръбският президент Александър Вучич отказа да подпише съвместната декларация от срещата на върха „Югоизточна Европа – Украйна" в Киев, съобщават сръбските медии. Така Сърбия остана единствената участваща страна, която не се присъедини към документа.

Декларацията беше подписана от украинския президент Володимир Зеленски и представителите на България, Албания, Гърция, Молдова, Румъния, Хърватия, Словения, Северна Македония и Черна гора. С нея държавите се ангажират да продължат политическата, военната, финансовата и свързаната със сигурността подкрепа за Украйна. Документът предвижда още засилване на натиска върху Русия и сътрудничество при възстановяването на засегнатата от войната страна.

Вучич не посочи конкретно с кои части от текста не е съгласен. Пред журналисти той заяви, че причината за решението му ще стане ясна след запознаване със съдържанието на декларацията. Още при пристигането си с влак в Киев сръбският президент каза, че има проблем с документа, но не уточни какъв.

По време на форума Вучич е представил позицията на Сърбия и е подчертал уважението ѝ към териториалната цялост на Украйна. Той отбеляза, че Киев от своя страна зачита суверенитета на Сърбия.

Сръбският президент посочи, че страната му участва в предоставянето на финансова, медицинска и енергийна помощ. На срещата Белград е поставил и въпроса за подобряване на транспортните връзки между региона и останалата част от Европа. Обсъдено е било и създаването на коридор между Армения, Азербайджан и Турция.

Вучич не участва в церемонията в памет на украинските войници, загинали във войната с Русия.

Запитан от агенция ТАНЮГ дали разговорите на форума са били съсредоточени върху оръжията и дроновете, сръбският президент отговори утвърдително. Той поясни, че не се е включил в тези обсъждания заради военния неутралитет на Сърбия, но е забелязал интереса на останалите участници към украинските дронове и военни способности.