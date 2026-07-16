ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Национален сбор" отрече подкрепата на Илон Мъск з...

Времето София 34° / 34°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23233095 www.24chasa.bg

Сирия осуети контрабанда на оръжия, предназначени за „Хизбула"

808
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Сирия обяви, че е осуетила опит за контрабанда на пратка с оръжия и ракети през границата с Ирак, предназначена за „Хизбула“

Сирийските власти са спрели пратка с модерни оръжия и ракети при опит тя да бъде прехвърлена през границата с Ирак. Информацията беше разпространена от държавната агенция САНА, която се позова на източник от Министерството на вътрешните работи, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Предварителните резултати от разследването сочат, че оръжията са били предназначени за ливанската групировка „Хизбула". Не се съобщават подробности за количеството и вида на иззетото въоръжение, нито за участниците в опита за контрабанда.

През юни американският президент Доналд Тръмп заяви, че е разговарял със сирийския си колега Ахмед Шараа за предприемането на мерки срещу въоръженото движение.

Отношенията между новото сирийско ръководство и „Хизбула" са белязани от дългогодишно противопоставяне. Бившите сирийски бунтовници, които поеха властта след свалянето на Башар Асад, години наред водеха сражения срещу ливанската шиитска групировка.

Сирия обяви, че е осуетила опит за контрабанда на пратка с оръжия и ракети през границата с Ирак, предназначена за „Хизбула“

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание