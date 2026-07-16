Сирия осуети контрабанда на оръжия, предназначени за „Хизбула"

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Сирийските власти са спрели пратка с модерни оръжия и ракети при опит тя да бъде прехвърлена през границата с Ирак. Информацията беше разпространена от държавната агенция САНА, която се позова на източник от Министерството на вътрешните работи, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Предварителните резултати от разследването сочат, че оръжията са били предназначени за ливанската групировка „Хизбула". Не се съобщават подробности за количеството и вида на иззетото въоръжение, нито за участниците в опита за контрабанда.

През юни американският президент Доналд Тръмп заяви, че е разговарял със сирийския си колега Ахмед Шараа за предприемането на мерки срещу въоръженото движение.

Отношенията между новото сирийско ръководство и „Хизбула" са белязани от дългогодишно противопоставяне. Бившите сирийски бунтовници, които поеха властта след свалянето на Башар Асад, години наред водеха сражения срещу ливанската шиитска групировка.