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Киев отхвърля териториални отстъпки, Анкара предлага да бъде домакин на преговори

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Украинският външен министър Андрий Сибиха и турският му колега Хакан Фидан пред паметник на загиналите украински защитници на площад „Независимост“. СНИМКА: РОЙТЕРС

Украйна няма да приеме мирно споразумение, което я лишава от териториална цялост или суверенитет. Това заяви украинският външен министър Андрий Сибиха след среща в Киев с турския си колега Хакан Фидан.

На съвместната пресконференция Сибиха подчерта, че Киев няма да признае навлизането в украинска територия при никаква формулировка. Той благодари на Турция за подкрепата ѝ за териториалната цялост на Украйна.

По думите му Киев и Вашингтон са подготвили пакет от условия за постигане на мир, по който украинската страна е готова да преговаря.

Хакан Фидан заяви, че разговорите му на най-високо равнище с представители на Русия и Украйна показват готовност за контакти. Според него двете страни трябва да установят по кои въпроси могат да намерят пресечна точка в рамката, договорена на срещата в Аляска между президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп.

Турският министър посочи, че при посещението си в Москва преди месец е чул от Путин и руския външен министър Сергей Лавров, че Русия е готова за срещи и за продължаване на контактите. По думите му нито Путин, нито украинският президент Володимир Зеленски са отхвърлили възможността за лична среща в Турция или в САЩ.

Фидан отбеляза, че в общата рамка от Аляска има положения, които са неприемливи за Украйна. Задачата на преговарящите според него е да установят как тази рамка може да бъде развита при сегашните условия.

Турският външен министър изрази мнение, че въпреки разрастването на войната страните постепенно достигат до психологическа готовност за прекратяване на огъня. Той заяви, че международната общност също се нуждае от скорошно постигане на мир и че Анкара ще продължи усилията си в тази посока, пише БТА.

Украинският външен министър Андрий Сибиха и турският му колега Хакан Фидан пред паметник на загиналите украински защитници на площад „Независимост“. СНИМКА: РОЙТЕРС

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