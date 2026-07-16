Украинският парламент избра Сергий Корецки за министър-председател (Обновена)

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Върховната рада подкрепи предложението на президента Володимир Зеленски Сергий Корецки да оглави украинското правителство, съобщиха световните агенции и Укринформ, цитирани от БТА.

Кандидатурата му получи подкрепата на 289 народни представители.

Корецки е четвъртият министър-председател на Украйна от началото на президентския мандат на Зеленски.

Сергий Корецки е 48-годишен предприемач и мениджър от Луцк с дългогодишен опит в нефтената и газовата индустрия. Преди да бъде предложен за министър-председател, той оглавяваше групата „Нафтогаз".

Политическият му опит включва участие в изборите през 2006 г., когато се кандидатира за депутат във Върховната рада и във Волинския областен съвет от листата на Народния блок на Литвин.

Професионалната му кариера е свързана предимно с управлението на големи компании. Между 2007 и 2013 г. Корецки е главен изпълнителен директор на управляващото дружество на групата „Континиум". По това време холдингът включва повече от 200 компании в Украйна, сред които веригата бензиностанции ВОГ, млечната компания „Халичина", Херсонската петролна рафинерия, производителят на сирена „Комо" и електроразпределителното дружество „Волинобленерго".

През 2013 г. той поема ръководството на ВОГ, а шест години по-късно основава компанията „Идеалист кофи".

Корецки застава начело на държавната петролодобивна компания „Укрнафта" и нефтопреработвателното дружество „Укртатнафта" през ноември 2022 г., след като двете компании преминават под държавен контрол.

При неговото управление „Укрнафта" се превръща от губещо в печелившо предприятие. След натрупани загуби за над 10 млрд. гривни в периода 2013–2022 г. дружеството отчита обща нетна печалба от 40 млрд. гривни през 2023 и 2024 г.

През май 2025 г. Корецки печели конкурс за председател на Управителния съвет на „Нафтогаз Украйна". Групата приключва годината с приходи от 270,9 млрд. гривни, или с 5,7% повече спрямо 2024 г.

Кандидатурата му за премиер беше издигната след оставката на Юлия Свириденко, одобрена от Върховната рада на 14 юли. С оттеглянето ѝ беше освободен и целият Министерски съвет.

На следващата сутрин парламентарната група на управляващата партия „Слуга на народа" се срещна с Корецки, за да обсъди вижданията му за работата и структурата на бъдещия кабинет. По-късно същия ден президентът Володимир Зеленски официално внесе кандидатурата му във Върховната рада.

Зеленски посочи опита на Корецки в енергетиката като основно негово предимство. Според украинския президент той е подходящ да ръководи подготовката на страната за следващата зима в условията на война, отбелязва Асошиейтед прес.

Гласуването за нов министър-председател се провежда на фона на протести в Киев и други украински градове срещу отстраняването на досегашния министър на отбраната Михайло Федоров.