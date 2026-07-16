10 държави приеха Киевската декларация на Срещата на върха Украйна

Украйна и 9 партньорски държави приеха снощи Киевската декларация след петата Среща на върха Украйна – Югоизточна Европа. Текстът на декларацията беше публикуван на сайта на украинския президент, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

„Като надграждаме резултатите от предишните ни срещи в Атина, Тирана, Дубровник и Одеса, потвърждаваме значението на Срещата на върха Украйна – Югоизточна Европа като важен формат за политически диалог, регионално сътрудничество и обща сигурност. Провеждането на срещата в Киев в Деня на украинската държавност има символно значение, тъй като утвърждава приемствеността на повече от хилядолетната украинска държавност", се казва в декларацията.

В документа отново се изтъкват „устойчивостта, силата и смелостта на украинския народ в защитата на неговата национална идентичност, бъдеще и свобода срещу руската агресия от 2014 г. насам". В него се посочва също, че в Европа не може да има „траен мир, сигурност, стабилност или благоденствие без суверенна и независима Украйна".

В декларацията се осъжда „незаконната, непровокирана и неоправдана въоръжена агресия на Русия срещу Украйна" и Москва се призовава незабавно да прекрати войната, да върне „всички незаконно депортирани и насилствено разселени украински граждани, включително украинските деца, и да освободи всички неправомерно задържани цивилни и военнопленници".

„Признаваме важната роля на Коалицията на желаещите като ефективен механизъм за подкрепа на Украйна, включително за осигуряването на надеждни и правно обвързващи гаранции за сигурност, и изразяваме готовност да засилим участието си в нейната работа", се казва още в текста..

Подписалите документа осъдиха и засилените мащабни руски атаки срещу Киев, други украински области и енергийната инфраструктура на страната. Те подчертаха, че приоритет трябва да бъде укрепването на способностите на Украйна за противовъздушна отбрана, включително чрез предоставянето на системи и ракети, способни да прехващат балистични заплахи.

В декларацията отново се изразява подкрепа за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в международно признатите ѝ граници, включително териториалните ѝ води.

Участващите държави призоваха и за засилване на санкциите срещу Руската федерация и нейната военна икономика.

Киевската декларация беше подписана в присъствието на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен от украинския президент Володимир Зеленски, президента на Албания Байрам Бегай, президента на Гърция Константинос Тасулас, президентката на Молдова Мая Санду, президента на Румъния Никушор Дан, министър-председателя на Хърватия Андрей Пленкович, министър-председателя на Словения Янез Янша, първия заместник министър-председател на Република Северна Македония и министър по европейските въпроси Беким Сали, заместник министър-председателя на Черна гора по въпросите на външната политика и европейските работи Филип Иванович и министърката на външните работи на България Велислава Петрова-Чамова.

Според декларацията следващата Среща на върха Украйна – Югоизточна Европа ще се проведе в Словения през 2027 г.