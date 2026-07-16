Нов петролен коридор през Сирия заплашва енергийното предимство на Турция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 14 юли президентът на САЩ Доналд Тръмп прие иракския премиер Али аз Заиди в Белия дом и заяви, че през следващите седмици ще бъдат обявени „мащабни" петролни сделки.

По същото време Държавният департамент на САЩ потвърди официалната си подкрепа за проекти за изграждане на петролопроводи, които да транспортират иракски петрол до сирийското пристанище Банияс, като заяви, че очаква американски компании да участват в тяхното изграждане.

Специалният пратеник на Вашингтон за Сирия и Ирак Том Барак работи по този въпрос от месеци, а компаниите Chevron, TotalEnergies, TI Capital и UCC Holding от Катар участват в обсъжданията. С други думи, подкрепата на Вашингтон вече не е само предмет на спекулации или неофициални информации – тя се превърна в обявена политика, отбелязва turkiyetoday.

Съединените щати целят да развият основния петролен коридор Басра–Хадита и изхода към Банияс като алтернативен енергиен маршрут на Ормузкия проток.

На пръв поглед това развитие може да изглежда положително от гледна точка на Турция. Намаляването на зависимостта на Ирак от Ормузкия проток, укрепването на регионалната енергийна сигурност и създаването на нови изходи към Средиземно море изглеждат до голяма степен в съответствие с интересите на Анкара.

Но в енергийната геополитика ключовият въпрос винаги е друг: достъпът до Средиземно море е едно, но през коя държава ще преминава маршрутът?

Отговорът на този въпрос ще определи пряко стратегическата тежест на Турция в Източното Средиземноморие. В крайна сметка да бъдеш алтернативен износен маршрут не е същото като да бъдеш енергиен хъб, а центърът на тежестта на разглежданите в момента маршрути не преминава през Турция.

Ирак разполага с една от най-уязвимите системи за износ на петрол в света. Преди войната страната произвеждаше над 4,1 млн. барела дневно и изнасяше приблизително 3,4 млн. барела през терминалите в Басра.

Около 95% от износа зависеше от един-единствен стратегически пункт – Ормузкия проток. Над 90% от приходите на иракското правителство също бяха свързани с петрола.

След 28 февруари фактическото затваряне на Ормузкия проток показа пълната цена на тази уязвимост. Когато складовете се запълниха, добивните кладенци трябваше да бъдат спрени. До април производството спадна до около 1,4 млн. барела дневно – най-ниското ниво от американското нахлуване през 2003 г. насам.

Според енергийната аналитична компания Vortexa морският износ на Ирак през май е бил едва 8% от средното ниво за предходната година, което означава спад до приблизително 250–300 хил. барела дневно. За Ирак това означава загуба на десетки милиарди долари приходи.

Може би най-ясната илюстрация на трудностите пред Багдад беше гледката на цистерни, преминаващи към Сирия през граничния пункт Ал Танф/Ал Уалид – до 500 камиона дневно, превозващи общо не повече от 100–125 хил. барела.

Експортна система, създадена да пренася милиони барели дневно, се превърна в колона от цистерни. Освен това щетите може да не са временни. Продължителното спиране на кладенци създава риск от загуба на налягане в залежите и корозия, което означава, че част от производствения капацитет на Ирак може да не бъде възстановена дори след края на кризата.

На този фон е напълно логично както Ирак, така и САЩ – един от основните участници в кризата – да търсят алтернативни износни маршрути.

Два отделни проекта, един стратегически резултат

Това, което обикновено се обсъжда публично под названието „проектът Хадита–Банияс", всъщност включва два отделни проекта, а разграничаването между тях е от решаващо значение за всеки сериозен анализ.

Първият е петролопроводът Басра–Хадита — нов вътрешен гръбнак на иракската петролна инфраструктура, който ще свърже южните производствени центрове на Ирак с възела Хадита в западната част на страната. Той ще преминава изцяло през иракска територия.

Одобреният от Багдад проект е с приблизителна стойност 4,6 милиарда долара и планиран капацитет от 2,25 милиона барела дневно. За 2026 г. са предвидени около 1,5 милиарда долара, а завършването му е планирано за 2028 г.

Този тръбопровод не е експортен маршрут. Вместо това той ще превърне Хадита в разпределителен център, от който иракският петрол от южните находища ще може да бъде насочван към Сирия, Йордания или Турция.

Вторият проект е клонът към Банияс — експортната връзка, която ще продължи от Хадита през Сирия до Средиземно море.

В момента се обсъждат два варианта

Първият включва възстановяване на историческия петролопровод Киркук–Банияс — маршрут с дължина около 850 километра, който не функционира от 2003 г.

Сирийски представители признават, че голяма част от помпените станции по трасето са разрушени. Това не е въпрос на обикновен ремонт, а на изграждане на инфраструктура почти от нулата, като оценките за разходите достигат до 8 милиарда долара.

При сценариите за възстановяване първоначалната експлоатация би била с относително ограничен капацитет — около 300 хиляди барела дневно.

Вторият вариант е изграждането на изцяло нов петролопровод от Хадита до Банияс.

Международна консултантска компания е натоварена с изготвянето на проучване за осъществимост, а Basra Oil Company е подписала консултантско споразумение с базираната в Хюстън инженерна компания KBR.

Обсъжданият капацитет на този маршрут варира между 700 хиляди и 1,5 милиона барела дневно.

С други думи, твърдението, че „2,5 милиона барела дневно ще потекат директно към Банияс", е неправилно. Този обем се отнася за вътрешния коридор Басра–Хадита.

Тази корекция обаче не намалява стратегическото предизвикателство — напротив, тя го прави по-ясно.

Дори горната граница от 1,5 милиона барела дневно за клона към Банияс би била шест до седем пъти по-голяма от реалния настоящ поток по петролопровода Киркук–Джейхан, а този петрол ще достигне Средиземно море, без да преминава през Турция.

Това не е само въпрос на транзитни приходи.

Енергийните коридори са и коридори на политическо влияние

Преминаването на 1–2 милиона барела петрол дневно през територията на една държава носи много повече от икономически приходи. То увеличава дипломатическата тежест, дава по-голяма сила при преговори по време на кризи, привлича инвестиции в инфраструктура и разширява регионалното влияние.

От гледна точка на правителството на Ахмед ал Шараа изграждането на петролопровод от Ирак до Банияс е напълно логично.

Според различни анализи този маршрут може да донесе на Сирия приблизително 150–200 милиона долара годишни приходи от транзитни такси — значителна сума за икономика, която се възстановява след години на война, особено предвид потенциала за стимулиране на инвестиции в пристанищна и рафинерийна инфраструктура.

Банияс, където се намира най-голямата петролна рафинерия в страната с капацитет около 140 хиляди барела дневно, естествено се очертава като основния кандидат за приемане на иракския петрол.

Премахването на Сирия от списъка на държавите, подкрепящи тероризма, също отвори вратата за участие на американски компании.

На този етап предположението, че всяко развитие, което е от полза за Сирия, автоматично е от полза и за Турция, трябва да бъде преосмислено.

Проект, който обслужва интересите на Дамаск, не задължително обслужва и интересите на Анкара. В някои случаи интересите на двете държави могат дори да се окажат в пряка конкуренция. Проектът Хадита–Банияс е ярък пример за това.

Вместо да допълва турската визия за превръщането на страната в енергиен хъб, той би създал паралелен енергиен център на източното Средиземноморие.

Няма да бъде завършен утре, но стратегическото предизвикателство е реално още днес

Най-вероятният маршрут преминава през провинция Анбар в Ирак и източната част на Сирия - райони, в които все още действат клетки на „Ислямска държава".

Подкрепяни от Иран милиции, които открито се противопоставят на енергийното сътрудничество с Дамаск, също могат да се превърнат в заплаха за петролопровода.

Кюрдското регионално правителство (КРП) също разглежда проекта Хадита–Банияс като развитие, което отслабва позициите му в преговорите с Багдад и може да предизвика вътрешнополитическа съпротива.

Войната показа също така, че дори инфраструктура, смятана за относително защитена, като петролопровода Petroline и терминалите във Фуджейра, не е недосегаема. И двете съоръжения бяха атакувани от ирански дронове, което подчертава, че сухопътните енергийни коридори също не са неуязвими.

От гледна точка на финансирането инвеститорите продължават да изискват доказателства, че правителството в Дамаск може да поддържа дългосрочен контрол върху териториите, през които ще преминава петролопроводът.

Всички тези аргументи са валидни

Но нито един от тях не трябва да дава особено успокоение на Турция. Стратегическото предизвикателство не се намира в сроковете за реализация на проекта, а в неговата посока.

Официалният политически ангажимент на Вашингтон, участието на големи международни енергийни компании и фактът, че вътрешният гръбнак на системата вече е одобрен и финансиран, показват, че западният коридор вече не е просто идея на хартия.

Той се превръща в проект, подкрепен от дипломация, капитал и институционална ангажираност.

Дори един забавен, постепенен и сравнително ограничен като капацитет маршрут през Банияс би бил достатъчен да наруши фактическия монопол на Джейхан върху износа на иракски петрол и да отслаби структурно преговорната сила на Анкара.

Ново споразумение за иракския петролопровод през Турция е малко вероятно преди изтичането на настоящото

Какво трябва да направи Турция? От диагнозата към политиката

Анкара трябва да излезе от мисленето: „Иракският петрол достига Средиземно море през приятелска Сирия - колко прекрасно."

В енергийната геополитика има значение не просто дали петролът достига Средиземно море, а през коя държава преминава.

Приоритетът на Турция трябва да бъде възстановяването на петролопровода Киркук–Джейхан до високи нива на използване и гарантирането, че възможно най-голяма част от петролния поток от коридора Басра–Хадита ще бъде насочен към Джейхан.

В същото време проектът „Път за развитие" (Development Road) и енергийните коридори трябва да бъдат разглеждани като едно цяло.

Турция трябва да предложи на Ирак не просто петролопровод, а цялостна логистична и енергийна мрежа.

Необходим е и по-реалистичен подход към Сирия

Интересите на Дамаск и Анкара няма винаги да съвпадат. Поради тази причина Турция не трябва да се фокусира върху игнорирането на варианта Банияс, а върху управлението на неговите последици.

Ако утрешната енергийна карта насочи големи количества иракски петрол към сирийското средиземноморско крайбрежие, губещ няма да бъде само петролопроводът Киркук–Джейхан.

Ще бъде засегната и стратегическата позиция на Турция като енергиен хъб в Източното Средиземноморие - позиция, която страната се опитва да изгради през последните две десетилетия.