„Национален сбор" отрече подкрепата на Илон Мъск за Льо Пен да е намеса в изборите

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Френската крайнодясна партия „Национален сбор" определи публичната подкрепа на Илон Мъск за Марин Льо Пен като лично мнение, а не като намеса в президентските избори във Франция през 2027 г., предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Позицията идва ден след като американският милиардер написа в собствената си социална мрежа „Екс", че Льо Пен е „последната надежда за Франция".

Заместник-председателят на „Национален сбор" Себастиен Шеню заяви пред телевизия „Франс 2", че изказването на мнение от страна на американски милиардер не може да бъде определено като политическа намеса. Това е първата официална реакция на партията на думите на Мъск.

Шеню подчерта, че коментарът не обвързва „Национален сбор" с предприемача. Същевременно той се съгласи с оценката на Мъск за ролята на Льо Пен.

Като пример Шеню посочи подкрепата, която тогавашният американски президент Барак Обама изрази за Еманюел Макрон, отбелязвайки, че и тя би могла да бъде разглеждана като намеса.

Според представените данни Марин Льо Пен се ползва с доверието на 35% от избирателите. Преднината ѝ пред най-близкия съперник — кандидата на десницата Едуар Филип — е между 15 и 20 процентни пункта.

Франс прес отбелязва, че това не е първият случай, в който собственикът на „Екс" заема позиция в полза на крайнодесни политически сили в Европа.

В Обединеното кралство Мъск водеше остра кампания срещу премиера лейбърист Киър Стармър. По данни на агенцията той е разпространявал и невярна информация, преди да се сближи с антиимигрантския популист Найджъл Фараж.