Срещата на НАТО донесла над 900 млн. лири приходи на бизнеса в Анкара

Проведената на 7 и 8 юли среща на върха на НАТО е осигурила на бизнеса в Анкара приходи за повече от 900 млн. турски лири, равняващи се на около 16,8 млн. евро. Това съобщи директорът на Окръжната дирекция по културата и туризма Ерхан Каракая, цитиран от ТРТ Хабер и БТА.

По данни на Каракая 23 хотела в турската столица са реализирали общо около 600 млн. лири приходи по време на събитието. След прибавянето на оборотите на заведенията, малките търговци и търговските центрове общият икономически ефект за периода от 1 до 8 юли е надхвърлил 900 млн. лири.

В дните около срещата Анкара е посрещнала приблизително 7000 чуждестранни гости и членове на участващите делегации.

Според представените от Каракая данни приходите в Анкара през разглеждания период са били около шест пъти по-високи в сравнение със същите дни на миналата година. Най-голям пряк ефект от домакинството е отчетен при хотелите, но събитието е повишило оборотите и в търговията и хранителния сектор.