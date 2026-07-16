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Петимата арестувани в Хонконг заради книги с предполагаемо „подстрекателско съдържание"

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Посетители в отворената отново книжарница „Хънтър“, чиито собственици бяха арестувани за продажба на публикации с предполагаемо „подстрекателско“ съдържание. СНИМКА: РОЙТЕРС

Полицията в Хонконг задържа двама мъже и три жени по подозрение, че са нарушили закона за националната сигурност чрез разпространение на печатни издания с предполагаемо „подстрекателско съдържание", съобщиха ДПА и БТА, позовавайки се на правителствено изявление.

Според властите задържаните са продавали книги, които насаждат омраза към правителството, съдебната система и правоохранителните органи на Хонконг.

Разследването е започнало, след като митнически служители открили издания, изпратени от чужбина, чието съдържание било определено като потенциално незаконно. Местни медии съобщават, че арестите са извършени в две книжарници.

Случаят е поредната акция на хонконгските власти срещу независими книгоразпространители. Миналия месец собственик на друга известна книжарница беше временно задържан по сходни обвинения. През март полицията обискира книжарница и арестува четирима души.

Международната правозащитна организация „Хюман Райтс Уоч" заяви, че арестите показват страха на китайското правителство от свободата на словото.

При връщането на бившата британска колония под китайска юрисдикция през 1997 г. Пекин обеща на Хонконг висока степен на автономия, включително защита на свободата на изразяване. След приемането на закон за националната сигурност през 2024 г. местните власти предприеха поредица от мерки срещу дейности, определяни от Пекин като подривна дейност, сепаратизъм, тероризъм или сговор с чуждестранни сили.

Посетители в отворената отново книжарница „Хънтър“, чиито собственици бяха арестувани за продажба на публикации с предполагаемо „подстрекателско“ съдържание. СНИМКА: РОЙТЕРС

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