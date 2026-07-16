Европол и ГДБОП разбиха канал за мигранти през България и Сърбия, задържани са полицаи

Разследване, координирано от Европол в рамките на специална оперативна група за борба с трафика на мигранти, доведе до разбиването на международна престъпна мрежа, действала по Балканския миграционен маршрут. При съвместна операция на сръбските и българските правоохранителни органи сръбските власти са задържали петима души, сред които двама полицейски служители и един от основните организатори на схемата. За това съобщиха от Европол на своя уебсайт.

Операцията е проведена след продължило разследване на мрежа, за която се предполага, че е организирала незаконното преминаване на голям брой мигранти от Турция през България и Сърбия към държави от Западна Европа. По данни на Европол престъпната група е била активна най-малко от 2025 г., като само в периода януари – юли 2026 г. е участвала в канал за превеждане на мигранти през региона.

В рамките на акцията са извършени обиски на пет адреса. Разследващите са иззели три автомобила, използвани за транспортиране на мигранти, огнестрелни оръжия и боеприпаси, радиостанция, мобилни телефони и значителни парични средства – 5700 евро и 40 000 сръбски динара.

Според информацията на Европол основните членове на мрежата са сръбски граждани от района на Пирот. Групата е била специализирана в организирането на маршрути за мигранти, предимно граждани на Афганистан.

Схемата е започвала с транспортиране на мигрантите от Турция през България. След преминаването им през българска територия те били отвеждани до района на зелената граница между България и Сърбия. Оттам мигрантите преминавали пеша по предварително определени маршрути, използвайки GPS координати, до места, където били посрещани от членове на престъпната мрежа.

След това каналджиите организирали временното им настаняване и последващото им придвижване през Сърбия към Западна Европа.

За преминаването през сръбска територия мигрантите плащали около 1300 евро на човек. Около 1000 евро струвал транспортът от българо-сръбската граница до Белград, а допълнителни около 300 евро били необходими за следващия етап – от сръбската столица до границата с Унгария.

Част от плащанията са извършвани чрез системата „Хавала" – неформална международна мрежа за парични преводи, която често се използва от престъпни организации за прикриване на финансови потоци.

Операцията е проведена в рамките на регионална оперативна група на Европол, създадена през септември 2023 г. с цел противодействие на престъпни мрежи, действащи по Балканския маршрут.

Четирима български разследващи служители са били изпратени в Сърбия с финансова подкрепа от Европол, за да подпомогнат местните власти. В деня на акцията експерт на европейската агенция също е бил на място, като е извършвал проверки в базите данни на Европол в реално време.

В операцията са участвали Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) от българска страна и сръбската Служба за борба с организираната престъпност.

Европейската агенция подчертава, че трафикът на мигранти остава една от основните престъпни заплахи за Европейския съюз, тъй като международните мрежи действат по цялата верига – от набирането на мигранти и организирането на маршрутите до управлението на финансовите потоци.

За да засили координацията между държавите, Европол създаде специализирания Европейски център за борба с трафика на мигранти (ECAMS), който започна работа през март 2026 г. Центърът има за цел да подобри обмена на информация между националните служби, да подпомага финансовите разследвания и да увеличи ефективността на международните операции.

Разследването показва поредния случай, при който престъпни групи използват Балканския маршрут за незаконно превеждане на мигранти към Западна Европа, като се възползват от географското положение на региона и различните етапи на нелегалното придвижване през няколко държави.