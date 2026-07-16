Зеленски обсъди сигурността, възстановяването и евроинтеграцията с лидери от Югоизточна Европа

Украинският президент Володимир Зеленски проведе поредица от двустранни срещи с представители на държавите от региона по време на петата среща на върха „Украйна – Югоизточна Европа", състояла се вчера в Киев, пише БТА.

В разговора с албанския президент Байрам Бегай са били обсъдени развитието на двустранните отношения, участието на Албания във възстановяването на Украйна, сигурността и икономическото сътрудничество. Двамата са разгледали и възможности за сключване на нови споразумения, съобщи АТА, позовавайки се на албанското президентство.

Българският външен министър Велислава Петрова-Чамова е подчертала необходимостта подкрепата за Украйна и натискът върху Русия да продължат, за да се стигне до справедлив мир и преговори. По данни на Укринформ тя е заявила и интереса на България към съвместна работа с Украйна в производството на дронове.

Молдовският президент Мая Санду е обърнала внимание на предизвикателствата пред страната ѝ, породени и от водената от Русия хибридна война, както и на необходимостта тези заплахи да бъдат неутрализирани.

Румънският президент Никушор Дан е потвърдил подкрепата на Букурещ за европейската интеграция на Украйна и Молдова. Разговорът му със Зеленски е обхванал трансграничната свързаност, енергийната сигурност и нуждата от ранно предупреждение при инциденти с дронове като този в Констанца в началото на юни. Според Укринформ Румъния проявява интерес и към сътрудничество в отбранителните технологии.

Сръбският президент Александър Вучич е заявил, че Белград подкрепя суверенитета, териториалната цялост и присъединяването на Украйна към Европейския съюз. Той е изразил готовност Сърбия да предоставя хуманитарна, финансова и енергийна помощ и да се включи във възстановяването на страната.

Представителите на Северна Македония и Черна гора са предложили да споделят опита на своите страни по пътя към членство в ЕС. Вицепремиерът на Северна Македония по европейските въпроси Беким Сали е уверил, че Скопие ще продължи да подкрепя Украйна. Черногорският вицепремиер по външните и европейските въпроси Филип Иванович е призовал ЕС да запази единството си и да остане отворен към желаещите членство държави.

Словенският премиер Янез Янша е оценил високо напредъка на Украйна във военните и отбранителните технологии. Той е изразил увереност, че с подкрепата на партньорите страната ще бъде по-добре подготвена за следващата зима.

Хърватският премиер Андрей Пленкович е заявил, че политическите обстоятелства вече позволяват започването на присъединителни преговори по първия клъстер. Според него процесът може да напредва по-бързо.

Срещата в Киев беше посветена на подкрепата за Украйна, европейската ѝ интеграция и разширяването на регионалното сътрудничество в областта на сигурността, отбранителните технологии, енергетиката и възстановяването.

Зеленски благодари на участващите държави за помощта им на двустранно равнище, в рамките на Коалицията на желаещите и в други международни формати.

Украинският президент посочи, че на срещата на НАТО в Анкара е бил признат приносът на Украйна за сигурността на евроатлантическата общност. По думите му Киев е готов да помага на партньорите си да укрепват защитата си по суша, въздух и море на взаимноизгодна основа.

Зеленски призова европейските държави да координират по-тясно действията си срещу опитите на Русия да дестабилизира други страни и да засилят санкционния натиск върху Москва.