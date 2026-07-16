Двама загинали и деветима ранени при руски атаки срещу Украйна

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Двама души са загинали, а петима, сред които дете, са ранени при руска атака срещу Киев през изминалата нощ. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски във „Фейсбук", цитиран от Укринформ и БТА.

По думите му в столицата са повредени многоетажна жилищна сграда, складове и автомобили.

Още четирима души са ранени в Харковска област, която е била атакувана с дронове и управляеми авиационни бомби. Нанесени са щети на жилищни сгради и граждански обекти, включително кино и тенис кортове.

В Суми е поразен парк, а на друго място в областта е атакувана тракторна бригада. При удар срещу Запорожие е повреден жилищен блок.

Засегната е и енергийна инфраструктура във Виницка, Житомирска, Николаевска и Донецка област.

Според Зеленски Русия е използвала общо 13 ракети, осем от които балистични, както и 151 дрона. Украинският президент заяви, че мащабът и видът на използваното въоръжение показват, че Москва продължава да разчита на атаки с балистични ракети.