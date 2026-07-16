ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 100 демократи в Конгреса подкрепиха спиране на...

Времето София 35° / 35°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23233687 www.24chasa.bg

Двама загинали и деветима ранени при руски атаки срещу Украйна

872
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/Володимир Зеленський

Двама души са загинали, а петима, сред които дете, са ранени при руска атака срещу Киев през изминалата нощ. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски във „Фейсбук", цитиран от Укринформ и БТА.

По думите му в столицата са повредени многоетажна жилищна сграда, складове и автомобили.

Още четирима души са ранени в Харковска област, която е била атакувана с дронове и управляеми авиационни бомби. Нанесени са щети на жилищни сгради и граждански обекти, включително кино и тенис кортове.

В Суми е поразен парк, а на друго място в областта е атакувана тракторна бригада. При удар срещу Запорожие е повреден жилищен блок.

Засегната е и енергийна инфраструктура във Виницка, Житомирска, Николаевска и Донецка област.

Според Зеленски Русия е използвала общо 13 ракети, осем от които балистични, както и 151 дрона. Украинският президент заяви, че мащабът и видът на използваното въоръжение показват, че Москва продължава да разчита на атаки с балистични ракети.

Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/Володимир Зеленський

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

Как да мислим за парите си днес - вече не е важно каква е лихвата, а къде да инвестираме (Видео)