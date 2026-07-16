ЕК отчете напредък в прилагането на новите правила на ЕС за миграцията

Държавите от Европейския съюз са постигнали съществен напредък в прилагането на новата система за управление на миграцията и убежището, съобщи Европейската комисия. Изводът е от първата оценка след началото на пълното прилагане на правилата на 12 юни.

Докладът разглежда действията на държавите, определени като изложени на миграционен натиск, включително развитието на капацитета за прием и механизма за прехвърляне на отговорността за разглеждане на молбите за убежище.

Според оценката Кипър и Испания изпълняват изискванията за сътрудничество при поемането на отговорност за мигрантите. Гърция е показала готовност да приложи промените, а Италия е положила значителни усилия, но от нея се очакват допълнителни конкретни действия.

Европейската комисия ще представи следващата си оценка през октомври, пише БТА.

Пактът на ЕС за миграцията и убежището беше приет през 2024 г. след продължили близо десетилетие преговори, а правилата му започнаха да се прилагат изцяло на 12 юни 2026 г. Реформата обхваща контрола по външните граници, процедурите за убежище и връщане и разпределянето на отговорността между държавите членки. Европейска комисия

Постоянният механизъм за солидарност позволява на държавите да избират между преместване на кандидати за убежище, финансови вноски или оперативна помощ. Предвидени са и т.нар. компенсации на отговорността, при които една страна поема разглеждането на молба, за която иначе би отговаряла друга държава. Европейска комисия

Кипър, Гърция, Испания и Италия бяха определени като държави, които могат да получат подкрепа от европейския механизъм за солидарност заради миграционния натиск. Първата годишна оценка беше обявена през ноември 2025 г., когато Комисията посочи, че ще проследи изпълнението през юли и отново през октомври 2026 г. Европейска комисия