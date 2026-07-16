Тръмп обмисля 100 000 долара такса за кандидатстване за зелена карта

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Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп обмисля въвеждането на предварителна такса от 100 000 долара за кандидатстване за зелена карта.

Държавният департамент на САЩ разглежда предложението като част от усилията на администрацията на Доналд Тръмп да ограничи имиграцията от чужденци с по-ниски доходи.

Според информация на The Wall Street Journal, позоваваща се на запознати с плановете източници, мярката ще включва въвеждането на скъпи гаранционни депозити при кандидатстване за постоянни имигрантски визи от чужбина. Някои служители обсъждат сума от 100 000 долара.

Съобщава се, че Държавният департамент обмисля първоначално да тества политиката в ограничен брой държави.

Кандидатите ще трябва да заплатят гаранцията, чийто размер може да бъде различен за всеки отделен случай. Парите ще бъдат възстановени, след като лицето получи американско гражданство – процес, който може да отнеме няколко години.

Според източниците целта на гаранцията е да служи като обезпечение в случай, че притежател на зелена карта се премести в САЩ и няма достатъчно средства за самостоятелна издръжка.

„Президентът Тръмп ясно заяви, че тези, които желаят да имигрират в Съединените щати, трябва да могат да се издържат финансово сами", заяви говорителят на Държавния департамент Томи Пигот пред изданието.

Той допълни, че ведомството разглежда възможността някои кандидати за визи да бъдат задължени да предоставят гаранция „като начин да докажат, че разполагат със средства, необходими за собствената им издръжка".

Високите гаранционни суми вероятно са замислени като възпираща мярка за кандидатите за зелени карти от по-бедни държави. Много чужденци, които искат да се преместят в САЩ заради по-високи заплати, вероятно няма да могат да си позволят подобна сума, пише The Telegraph.

Тези визи обикновено се използват от роднини на американски граждани – включително съпрузи, родители или братя и сестри. През миналата година администрацията е издала около 500 000 такива визи.

Предложението за гаранция е поредната стъпка на Белия дом за ограничаване на имиграцията от чужденци с ограничени финансови възможности.

През януари администрацията въведе мащабно и безсрочно спиране на обработката на имигрантски визи за 75 определени държави. Политиката продължава да бъде оспорвана в съда заради спирането на визи въз основа на националност.

През юни Доналд Тръмп беше блокиран от съд да въведе такса от 100 000 долара за работодатели, които подават заявления за H-1B визи за чуждестранни работници.

Федерален съдия постанови, че администрацията е превишила конституционните си правомощия, като е наложила новата такса, определяйки я като данък, който може да бъде въведен единствено от Конгреса.

Миналата година Тръмп въведе и т.нар. „златна карта на Тръмп" – ускорена схема за получаване на американско право на пребиваване срещу 1 милион долара, плюс 15 000 долара такса за обработка.

Програмата беше осмяна от критиците на администрацията заради слабия интерес към нея. Към май само 338 души са подали заявления, а едва една кандидатура е била одобрена.