Четвърти арест за атаките срещу представители на управляващата партия в Солун

Гръцката полиция задържа четвърти заподозрян по разследването на координираните нападения със самоделни запалителни устройства срещу домове на представители на управляващата партия „Нова демокрация" в Солун, при които загина 72-годишната Вагия Нестора – майка на кандидатката за депутат Афродити Нестора.

Според информация на гръцката обществена телевизия ЕРТ и изданието „Катимерини", цитирани от БТА, арестуваният е 27-годишен мъж, за когото разследващите смятат, че е осигурил достъп до апартамент, използван като укритие от основните заподозрени за смъртоносната атака – 29-годишен мъж и 26-годишна жена. По данни на полицията той е получил ключовете от собственика на жилището и впоследствие ги е предал на двамата заподозрени извършители.

Мъжът е бил задържан в район в източната част на Солун, докато излизал от дома си. Според ЕРТ той е познат на властите и е свързван с анархистки среди в града, като и преди е попадал в полезрението на службите за сигурност.

По случая вече са в ареста още трима души – 29-годишният мъж, 26-годишната жена и 24-годишният собственик на апартамента, използван според разследващите като убежище преди и след атаката. Арестите бяха извършени при операции на гръцката антитерористична служба в Солун и на остров Крит.

Нападенията бяха извършени в ранните часове на 1 юли и бяха насочени срещу домовете на кандидата за депутат Афродити Нестора, бившия депутат Саввас Анастасиадис и председателя на областната организация на „Нова демокрация" в Солун Зисис Йоакимовиц. Използвани са били самоделни запалителни устройства, изработени от газови бутилки за къмпинг. Първите две атаки са причинили само материални щети, но при третото нападение избухналият пожар доведе до смъртта на майката на Нестора и до наранявания на още четирима души, сред които самата кандидатка за депутат и нейният баща.

Гръцките власти разглеждат случая като терористичен акт. Премиерът Кириакос Мицотакис осъди нападенията като „убийствен и терористичен удар срещу демокрацията" и заяви, че държавата ще прояви нулева толерантност към извършителите. Разследването се води от антитерористичното звено на гръцката полиция, като се проверява и евентуална връзка с крайнолеви екстремистки среди.