Ванс обвини представители на израелското правителство в опит да подкопаят сделката с Иран

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че представители на израелското правителство са се опитвали да повлияят на общественото мнение в САЩ срещу споразумението с Иран и в полза на продължаването на военната кампания. Той направи изявлението в подкаста на Джо Роугън, излъчен вчера.

По думите на Ванс част от израелските управляващи са се стремели да отклонят Вашингтон от политиката на преговори. Вицепрезидентът уточни, че поддържа добри отношения с други представители на израелското правителство и не отправя обвинения към всички в него.

Ванс заяви, че опитите на чужди държави да влияят върху американската политика са обичайни и посочи като примери Израел, Русия и Катар. Според него проблем възниква, когато подобни кампании започнат да определят решенията на американските политици, вместо те да се ръководят от интересите на САЩ.

Вицепрезидентът защити меморандума между Вашингтон и Техеран, който трябваше да прекрати военните действия и да създаде условия за по-широки преговори. Критици в САЩ и Израел твърдят, че документът не ограничава иранската ракетна програма, не определя ясен начин за закриване на ядрените обекти и стеснява възможностите на Израел за действия срещу „Хизбула" в Ливан.

Висши израелски представители, пожелали анонимност, също са определили условията като неблагоприятни за Израел заради нерешените въпроси около ядрената и балистичната програма на Иран. Канцеларията на израелския премиер е отказала коментар, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Ванс обаче отхвърли предположението, че влиянието на Израел е било решаващо за включването на САЩ във войната. Според него президентът Доналд Тръмп самостоятелно е убеден, че Иран не трябва да придобива ядрено оръжие — позиция, която вицепрезидентът споделя.

САЩ и Иран подписаха през юни 14-точков меморандум, който удължи примирието с 60 дни и предвиди възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток. Най-трудните въпроси, включително бъдещето на иранската ядрена програма, бяха оставени за последващи преговори.

Ванс и преди е критикувал израелските противници на споразумението. Миналия месец той подчерта, че администрацията на Тръмп остава ключов съюзник на Израел и припомни предоставяната от Вашингтон отбранителна помощ за милиарди долари.