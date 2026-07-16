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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23233854 www.24chasa.bg

Иран обвини САЩ за удар в близост до детска онкологична болница

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Иран определи американски удари, нанесени близо до болница, за варварски.

Иранските власти осъдиха американски въздушен удар, нанесен през нощта в близост до болница за лечение на деца с онкологични заболявания в югозападния град Ахваз, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи определи атаката като „варварска“. По думите му взривовете край болница „Шахид Багаи“ са предизвикали силна тревога сред лекуваните там деца и са наложили спешната евакуация на 211 пациенти, подложени на химиотерапия. Към момента няма независимо потвърждение на всички подробности около евакуацията. Съединените щати не са коментирали конкретно иранското обвинение. Ударът е част от новата ескалация между Вашингтон и Техеран, съсредоточена около контрола върху Ормузкия проток.

Иран определи американски удари, нанесени близо до болница, за варварски.

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