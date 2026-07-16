Северна Македония губи 4,2 млн. евро от ЕС заради провален Изборен закон

Политическите партии в Северна Македония не успяха да постигнат съгласие по новия Изборен закон дори след удължаването на крайния срок до 15 юли, с което страната губи възможността да получи 4,2 млн. евро европейско финансиране, предвидено по Плана за реформи в рамките на европейския План за растеж за Западните Балкани.

Неуспехът на реформата предизвика нова вълна от взаимни обвинения между управляващите и опозицията. От управляващата ВМРО-ДПМНЕ заявиха, че липсата на консенсус е доказателство, че опозиционните СДСМ, Левица и ДСИ не са заинтересовани от приемането на ново изборно законодателство и целят впоследствие да се представят като ощетени от изборния процес.

Според управляващата партия девет от десетте реформи, за които Европейският съюз е предоставил допълнителен срок до средата на годината, вече са изпълнени, а единствено реформата на Изборния закон е останала нереализирана заради липсата на подкрепа от страна на опозицията. От ВМРО-ДПМНЕ дори обвиниха своите политически опоненти, че са готови да блокират европейския напредък на страната.

От партия Левица отхвърлиха тези обвинения и заявиха, че правителството използва загубата на европейските средства като аргумент, за да прикрие запазването на сегашната изборна система. Според формацията настоящият модел позволява продължаването на практиката за финансиране на платена политическа реклама с публични средства, чийто размер достига около 10 млн. евро и от която се възползват основно големите политически партии.

От Левица припомнят още, че преминаването към един избирателен район вместо сегашните шест е било едно от основните предизборни обещания на ВМРО-ДПМНЕ и лично на премиера Християн Мицкоски. Според партията именно отказът от тази реформа е довел до провала на преговорите по новия Изборен закон.

От опозиционната СДСМ също отхвърлиха обвиненията на управляващите. От партията заявиха, че Европейският съюз не настоява за приемането на Изборен закон, съобразен с интересите на една политическа сила, а за гарантиране на честни и прозрачни избори, независима съдебна система и ефективна борба с корупцията.

Социалдемократите изразиха и опасения относно предложението на ВМРО-ДПМНЕ за електронно гласуване на македонската диаспора, като според тях то създава риск от манипулации и политически контрол върху изборния процес. По думите на СДСМ истинската пречка пред европейската интеграция на Северна Македония не е поведението на опозицията, а липсата на реален напредък в ключовите реформи от страна на правителството.

Спорът около Изборния закон се превръща в поредното сериозно политическо противопоставяне в Скопие в момент, когато страната се стреми да ускори процеса на присъединяване към Европейския съюз и изпълнението на ангажиментите си по европейския План за растеж за Западните Балкани.