Германски неонацист, обявил се за жена, беше преместен от женски в мъжки затвор

Германските власти преместиха в мъжки затвор осъден неонацист, който първоначално беше настанен в женски затвор след официална промяна на пола си, съобщиха Франс прес и БТА, позовавайки се на местните власти.

55-годишната Марла-Свеня Либих, известна в миналото като Свен Либих, беше екстрадирана от Чехия в Германия и първоначално настанена в женския затвор в Кемниц, провинция Саксония. Впоследствие ръководството на затвора е преценило, че наказанието трябва да бъде изтърпяно в мъжки затвор и още същата вечер осъденият е бил преместен в затвора в Цайтхайн.

Либих е сред най-известните фигури на крайнодясната сцена в Източна Германия през последните десетилетия. Тя трябва да изтърпи присъда от година и половина лишаване от свобода за престъпления, сред които подбуждане към расова омраза и клевета.

Миналото лято Либих не се яви в затвора, където трябваше да започне изтърпяването на наказанието си, след което беше обявена за издирване. През април тази година тя беше арестувана в Чехия, а местен съд впоследствие одобри искането на Германия за екстрадиция.

В края на 2024 г. Свен Либих обяви, че официално сменя пола си и вече е жена, възползвайки се от новия германски Закон за самоопределението, който влезе в сила през ноември същата година и значително улесни административната процедура за промяна на пола.

Случаят предизвика широк обществен и политически дебат в Германия, като мнозина го определиха като опит за подигравка със закона и като пример за възможна злоупотреба с новите правила.

Либих нееднократно е попадала в центъра на общественото внимание заради крайнодесните си прояви. През 2022 г. тя прекъсна шествие на ЛГБТ общността в Източна Германия, отправяйки обидни квалификации към участниците, според данни на активисти.

След идването си на власт правителството на канцлера Фридрих Мерц обяви намерение да преразгледа спорния Закон за самоопределението, който продължава да предизвиква остри политически и обществени спорове в страната.