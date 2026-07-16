Над 100 демократи в Конгреса подкрепиха спиране на военната помощ за Израел

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелският премиер Бенямин Нетаняху няма да пътува до Съединените щати през следващата седмица, след като погребението на американския сенатор Линдзи Греъм беше отложено за края на месеца, съобщиха от кабинета на министър-председателя, цитирани от Ройтерс и БТА.

Междувременно в Камарата на представителите на САЩ повече от 100 конгресмени от Демократическата партия подкрепиха предложение за прекратяване на американската военна помощ за Израел през следващата финансова година.

Поправката, внесена от републиканския конгресмен Томас Маси, предвиждаше премахване на военната помощ за Израел в размер на около 3,3 милиарда долара. Тя обаче не беше приета, след като при гласуването получи подкрепата на 104 представители срещу 314 гласа „против".

Маси остана единственият представител на Републиканската партия, подкрепил предложението, докато мнозинството от републиканците гласува срещу него, което предопредели и неговото отхвърляне.

Гласуването се проведе в рамките на обсъжданията по бюджета за финансирането на Държавния департамент на САЩ и агенциите за национална сигурност.

От общо 215 демократи в Камарата на представителите 103 подкрепиха поправката, а още 10 се въздържаха. Така близо половината от демократическата група застана зад идеята за прекратяване на военната помощ за Израел.

Вотът подчерта задълбочаващите се различия в редиците на Демократическата партия по отношение на американската политика към Израел. Докато ръководството на партията продължава да подкрепя предоставянето на военна помощ, прогресивното крило все по-настойчиво призовава за нейното прекратяване, посочвайки войната в ивицата Газа като основен мотив за тази позиция.

Войната в Газа започна след нападението срещу Израел на 7 октомври 2023 г., извършено от палестинската ислямистка групировка „Хамас" и други въоръжени формирования. Конфликтът приключи с примирие две години по-късно.