Учени разкриха как тюлените чуват еднакво добре под вода и на сушата

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Специална тъкан в ушите позволява на тюлените да чуват еднакво ефективно както под вода, така и на сушата, показва ново изследване на учени от Австралия и Великобритания, цитирано от Физ.орг и БТА.

Според изследователите способността за т.нар. „амфибиен слух" се е появила при най-ранните морски тюлени преди повече от 26 милиона години и е изиграла ключова роля за тяхното оцеляване и адаптация към живот едновременно във водна и сухоземна среда.

Проучването, публикувано в научното списание Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, идентифицира специализирана ушна тъкан, която стои в основата на тази рядка сред бозайниците способност.

„Повечето бозайници не могат да чуват добре под вода. Тюлените обаче са развили уши, специализирани за слух под вода, без това да нарушава способността им да чуват на сушата", обяснява водещият автор на изследването Джеймс Рул от Факултета по биологични науки на австралийския университет „Монаш".

За да проследят произхода на тази особеност, учените са анализирали компютърни томографии на съвременни и фосилни образци от музейни колекции, както и най-новите данни за еволюцията на перконогите бозайници.

Според авторите на изследването именно тази еволюционна адаптация е позволила развитието на сложна подводна комуникация и богатото звуково разнообразие при тюлените и другите перконоги.

„Тази еволюционна иновация е допринесла за забележителното гласово разнообразие на перконогите, което им позволява да общуват както на сушата, така и в океана", посочва Джеймс Рул.

Изследването има и практическо значение в условията на нарастващо шумово замърсяване в световния океан, причинено от търговското корабоплаване, използването на сонари и строителните дейности в морето. Според учените по-доброто разбиране на естествените механизми на слуха при морските бозайници е важно за оценката на въздействието на човешката дейност върху тяхното поведение и оцеляване.