Сръбска министърка се извини след скандала с изказването за „етническо прочистване" в Косово

Сръбският министър на държавната администрация и местното самоуправление Снежана Паунович заяви, че думите ѝ за „етническо прочистване в Косово" са били извадени от контекста, и поднесе извинения на президента Александър Вучич, на правителството и на премиера Джуро Мацут, съобщават сръбските медии.

В интервю за телевизия „Информер" Паунович заяви, че от нейното участие в друго телевизионно предаване са били използвани само няколко секунди, които впоследствие са били превърнати в политически аргумент срещу нея.

„Това е моята история, а не политическо изявление. Неприятно е да се налага да обяснявам, че това не е политика на президента или на правителството", каза министърката. Тя благодари на всички, които са я подкрепили след обществената реакция, като подчерта, че най-много цени подкрепата на Социалистическа партия на Сърбия, на която е член.

Скандалът избухна след нейно участие по телевизия „Курир" на 11 юли, когато Паунович заяви, че ако е била на мястото на тогавашния президент на Съюзна република Югославия Слободан Милошевич, би извършила „етническо прочистване в Косово" през 1998 г. В същото интервю тя уточни, че не говори за физическо отстраняване на население, а за „връщане в родината" на хора, които според думите ѝ не са се чувствали пълноценни граждани на Югославия.

По време на гостуването си в „Информер" министърката заяви, че е била особено разочарована от реакцията на своя съпартиец Бранко Ружич, който посочи, че тя няма основание да говори за политиката на СПС през 90-те години, тъй като тогава не е била член на партията.

Паунович заяви, че не е изненадана от критиките на опозицията и отправи упреци и към медиите, които според нея активно са подкрепили негативните реакции срещу нея.

Министърката определи като парадоксално решението на косовските власти да я обявят за персона нон грата и да ѝ наложат безсрочна забрана за влизане в Косово, като подчерта, че мярката е взета от това, което тя нарече „временните косовски институции".

Изказването на Паунович предизвика сериозен обществен и политически отзвук заради историческия контекст на конфликта в Косово през 1998–1999 г. Тогава действията на югославските и сръбските сили срещу албанското цивилно население доведоха до масово разселване и бежанска криза, а редица представители на режима на Милошевич впоследствие бяха осъдени от Международния трибунал в Хага за престъпления срещу човечеството.