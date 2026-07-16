Земетресение с магнитуд 5,9 разтърси Южния остров на Нова Зеландия

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Земетресение с магнитуд 5,9 беше регистрирано край град Те Анау на Южния остров на Нова Зеландия, предизвиквайки разклащане на сгради и краткотрайно предупреждение за опасност от цунами, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Трусът е станал в 21:14 ч. местно време (12:14 ч. българско време), като епицентърът му е бил на около 40 километра северно от Те Анау – основен изходен пункт за туристите, посещаващи националния парк и фиордите в района Фиордленд.

По данни на Националната агенция за управление при извънредни ситуации на Нова Зеландия към момента няма информация за пострадали хора или за нанесени материални щети.

Първоначално властите оцениха силата на земетресението на 6,3 по Рихтер, но впоследствие магнитудът беше коригиран на 5,9.

Макар предупреждението за цунами впоследствие да беше отменено, властите предупредиха, че в крайбрежните райони са възможни силни и необичайни морски течения, както и непредсказуеми вълни по бреговата линия.

От агенцията призоваха хората да напуснат водата и плажовете и да избягват престоя в близост до пристанища, яхтени пристанища и речни устия до преминаването на опасността.