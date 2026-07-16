Съдът на ЕС: Испанската амнистия за каталунските сепаратисти не противоречи на европейското право

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Съдът на Европейския съюз постанови, че испанският закон за амнистията на каталунските сепаратисти не нарушава правилата на ЕС, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Спорният закон беше приет през 2024 г. от испанския парламент като част от политическото споразумение между управляващата Социалистическа работническа партия и каталунските сепаратистки формации. Договорката изигра ключова роля за запазването на властта на премиера Педро Санчес след парламентарните избори през 2023 г., въпреки острото противопоставяне на опозицията.

В решението си съдът в Люксембург посочва, че приемането и прилагането на закони за амнистия попада в компетентността на държавите членки и не противоречи на правото на Европейския съюз.

Според магистратите европейското законодателство не възпрепятства приемането на закон, който предвижда освобождаване от наказателна отговорност с цел намаляване на политическото и институционалното напрежение и насърчаване на помирението.

Съдът обаче изрази възражения срещу една конкретна разпоредба от испанския закон. Според решението националните съдилища не могат да бъдат задължавани да прекратяват в двумесечен срок производства за имуществена отговорност или предварителни производства, когато по съответните дела вече е отправено преюдициално запитване до Съда на ЕС и се очаква неговото становище.

Решението на европейския съд очертава границите на правомощията на държавите членки при приемането на амнистии и дава допълнителни насоки за съвместимостта на подобни законодателни мерки с правото на Европейския съюз.