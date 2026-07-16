Кремъл не вижда условия за подновяване на мирните преговори с Украйна

Кремъл заяви, че на този етап не съществуват предпоставки за възобновяване на мирните преговори с Украйна, въпреки че Русия продължава да бъде отворена към възможността за диалог, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Говорителят на руския президент Дмитрий Песков посочи, че Москва оценява готовността на Турция да продължи усилията си като посредник в търсенето на мирно решение на конфликта, но към момента не се очаква нов кръг от преговори.

„Напълно осъзнаваме готовността на нашите турски приятели да продължат да улесняват прехода към мирно уреждане на ситуацията около Украйна. Благодарни сме на турската страна за това", заяви Песков пред журналисти.

По думите му обаче в момента няма признаци, които да сочат към скорошно възобновяване на преговорния процес.

„Не виждаме никакви такива признаци. Въпреки това руската страна със сигурност остава отворена за тази възможност", добави говорителят на Кремъл.

Според Ройтерс, близо четири години и половина след началото на войната фронтовата линия остава до голяма степен непроменена, докато Русия и Украйна продължават да нанасят удари по градове, енергийна инфраструктура и морски цели.

Песков коментира и започналите промени в украинското правителство, като заяви, че Кремъл следи процеса на преструктуриране в кабинета на президента Володимир Зеленски. Според него евентуалното назначаване на нов министър-председател и министър на отбраната няма да доведе до съществена промяна, освен ако Киев не е готов да предприеме решения, които да доведат до мирно уреждане на конфликта.