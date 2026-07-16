Баварец спаси 40 000 пчели, скрили се в статуя на Христос

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Близо 40 000 пчели са спасени от баварски пчелар от сигурна смърт. Роякът в град Дегендорф се установоли в куха дървена статуя на Христос, стояща на открито.

Никой не е предполагал за наличието им преди скулптурата да бъде е свалена от пиедестала си за реставрация в началото на юли. Вътре е открит кошер, съдържащ пчелна пита.

На помощ идва местния пчелар Саймън Вебер, който отворил задната част на статуята и започнал да търси царицата. Той успял да я извади, след което другите пчели я последвали.

„В такива случаи обикновено се заселват оси. Сега ставаше дума за медоносни пчели. Царицата и нейният рояк се бяха настанили в кухата фигура, вероятно обърквайки я с дърво - разказва пчеларят пред "Билд". - Между 35 000 и 40 000 пчели се бяха заселили там. Те вече бяха изградили пити в цялата кухина. След това внимателно ги извадих."

Пчеларят преместил рояка в специална кутия. Според него царицата вероятно е напуснала предишното гнездо с някои от пчелите в търсене на нов дом и е объркала статуята с хралупа на дърво.

Без спасителната операция роякът със сигурност нямаше да оцелее през есента.

„Преместих ги в нов кошер. Сега се грижим за тях, докато оздравеят, за да могат безопасно да преживеят зимата", каза Вебер.