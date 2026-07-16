Арестуваха мъж, прегазил митничар и опитал да избяга в Скопие

Полицията в Северна Македония е арестувала косовски гражданин, който прегазил митнически служител при преминаването си на граничния пункт (между Косово и Северна Македония) „Хани и Елезит – Блаце“ и направил опит за бягство от местопроизшествието, съобщи Косовското радио и телевизия, позовавайки се на съобщение на министерството на вътрешните работи на Северна Македония.

Мъжът е задържан в Скопие вчера малко след 22:00 ч. местно (23:00 ч. българско) време при специализирана операция на полицията. До акцията се стигнало, след като около час по-рано същото лице блъснало с автомобила си служител от митническите служби на Северна Македония при рутинна проверка на ГКПП „Хани и Елезит - Блаце“ и избягал в посока Скопие.

Веднага след инцидента полицията е предприела оперативни мерки и действия, като превозното средство е било спряно от специално полицейско звено, а заподозреният е бил арестуван. По информация на полицията при претърсване на района, в който е задържан косовският гражданин, е намерен плик с марихуана, а в автомобила му е открит и джобен нож. При първоначалния разпит задържаният е заявил, че по време на бягството е изхвърлил и чанта с два пистолета, съобщава БТА.

Косовският гражданин е отведен в полицейското управление и след като случаят бъде напълно разследван и документиран, срещу него ще бъдат предприети предвидените от закона мерки.