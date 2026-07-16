До две години очакват първите изтребители F-35 в гръцката авиобаза „Андравида“

Подготовката на авиобаза „Андравида“ в Гърция за пристигането на изтребители F-35 напредва, като се очаква първите самолети да пристигнат в страната до 2028 г., съобщи електронното издание на в. „Катимерини“, позовавайки се на информиран източник.

Според изданието програмата се изпълнява безпроблемно и остава в рамките на предвидения график. Очаква се предстоящите инфраструктурни проекти да превърнат базата в способна да приема изтребители от пето поколение.

Според информацията на „Катимерини“ представители на Съвместния програмен офис за F-35 на правителството на САЩ в момента провеждат срещи с представители на четири големи гръцки строителни групи. След като преминат изискваните от американската страна проверки за сигурност, компаниите ще могат да участват в тръжната процедура за инфраструктурните проекти в базата.

Не се очаква стойността на инфраструктурата за сигурност, складови съоръжения, помощни сгради и модернизация на летището да надхвърли 500 млн. евро. Ако не възникнат забавяния, свързани с възражения или съдебни обжалвания, работите трябва да приключат преди 2028 г., посочва изданието.

Официални представители са заявили, че четири самолета ще бъдат доставени през 2027 г., но ще останат в САЩ за около година, докато пилотите и техническият персонал на гръцките военновъздушни сили преминават обучение.

Началото на модернизацията в "Андравида" ще съвпадне с процеса по извеждане от експлоатация на самолетите F-4 Фантом II, които са на въоръжение в гръцките военновъздушни сили повече от 50 години.