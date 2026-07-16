Стармър: Великобритания и Швеция ще дадат 16 изтребителя на Украйна

Британският премиер Киър Стармър заяви днес, че Великобритания ще предостави на Украйна допълнителна помощ в размер на 300 милиона евро и съвместно с Швеция ще осигури 16 шведски изтребителя „Грипен“ за укрепване на украинската отбрана, предаде Ройтерс.

Стармър пое този ангажимент по време на посещението си в Киев, което бе едно от последните му значими действия в подкрепа на страната преди напускането му на поста министър-председател на Великобритания.

Зеленски удостои премиера с Ордена на свободата в Киев, като похвали подкрепата му за Украйна по време на последното му официално посещение в страната, отбеляза Франс прес.

Украинският лидер благодари на Стармър за „непоколебимото уважение на Обединеното кралство към нашите войници“, като сподели кадри, на които двамата отдават почит пред мемориалната стена в украинската столица. „Благодаря на Киър и на Обединеното кралство за тяхното непоколебимо уважение към нашите войници, към всички онези, които направиха върховната жертва, за да защитят Украйна и цяла Европа. Важно е винаги да помним героизма на всички наши съграждани, които се застъпиха за Украйна. Вечна благодарност към всеки мъж и всяка жена, които защитиха Украйна срещу руската агресия.“

„През целия този конфликт видях невероятната издръжливост на украинския народ и желязната воля на една нация, която отказва да се поддаде на страха. Тяхната позиция не само защити собствената им свобода, но и запази сигурността на Европа“, каза Стармър преди посещението си.

„Когато станах министър-председател, знаех, че Обединеното кралство не трябва просто да застане на страната на Украйна в този момент, а да помогне за изграждането на основите на нейната дългосрочна сигурност и успех. Ето защо поставяме Обединеното кралство в центъра на една по-силна Европа – инвестираме повече средства в отбраната, поемаме водеща роля в разработването на военните технологии на бъдещето и правим всичко възможно, за да поставим Украйна във възможно най-силната позиция. И привлякохме други да ни последват в това пътуване. Както показахме на срещите на върха на Г-7 и НАТО през последните седмици, Обединеното кралство и неговите съюзници са абсолютно единни срещу руската агресия.“

„Много се гордея с приноса на Великобритания. Тази работа ще продължи, а нашата непоколебима подкрепа за Украйна ще остане неизменна. Не само за тях и за европейската сигурност, но и за семействата във Великобритания, които усетиха цената на тази война чрез покачващите се цени“, добави Стармър.

По време на посещението си британския премиер ще бъде информиран и за начините, по които съюзниците могат допълнително да отговорят на нуждите на Украйна, пише БТА.

Първата партида от общо 150 произведени във Великобритания артилерийски цеви ще бъде предоставена на Украйна за укрепване на отбранителните ѝ способности по договор на стойност 61 милиона британски лири с британската компания „Би Ей И Систъмс“ (BAE Systems). Цевите с калибър 105 и 155 милиметра се произвеждат в завода „Шефилд Форджмастърс“ (Sheffield Forgemasters). Това е първият случай от близо две десетилетия, в който ковани артилерийски цеви се произвеждат във Великобритания.

Посещението на Стармър е последното му, преди да бъде заменен от Анди Бърнам, който ще стане петият министър-председател от руската инвазия в Украйна през 2022 г. Бърнам ще стане лидер на Лейбъристите утре, преди да поеме поста на министър-председател в понеделник.

В последните дни от мандата си премиерът поставя акцент върху това, което определя като свое политическо наследство, включително подкрепата за Украйна.