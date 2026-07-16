Недостиг на тестостерон в US армията - въвеждат задължителни тестове сред военните

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Американските военни ще започнат скрининг за дефицит на тестостерон. Той ще бъде задължителен за всички военнослужещите на възраст 30 и повече години, които ще се подлагат на тестове за дефицит на тестостерон като част от годишните здравни прегледи.

Във видеоклип, публикуван в X, с надпис „Отдел за висок тестостерон", Хегсет каза, че разрешава програмата за скрининг за войските, за да се гарантира, че „имате правилните нива на тестостерон, за да функционирате по най-добрия начин".

На войниците с ниски нива на тестостерон ще бъде предложена доброволна хормонозаместителна терапия, съобщава BBC.

Главният говорител на Пентагона Шон Парнел заяви: „Всички военнослужещи на активна служба и резервни компоненти на възраст 30 и повече години ще се подлагат на задължителен скрининг за дефицит на тестостерон по време на периодичната си здравна оценка."

Персонал под 30-годишна възраст също ще може доброволно да поиска скрининг, добави Парнел.

„Дължим на нашите воини най-добрата медицинска грижа в света и тази програма изпълнява това задължение", обясни Хегсет във видеото от сряда.

„Грижата за вашето дългосрочно здраве означава да се уверите, че ще останете силни, издръжливи и способни - не само за следващото ви разполагане, но и до края на живота си, за да можете да процъфтявате дълго след като свалите униформата", добави той.

Приемът на тестостерон по немедицински причини, като например изкуствено усилване на мускулите без лекарско предписание, е строго забранен във войската.

Хегсет каза във видеото, че новата програма „не е за изкуствено усилване".

В писменото си изявление Парнел добави:

„Протоколът ще позволи на Министерството да установи цялостна базова линия и да предложи целенасочена терапия с тестостерон, като гарантира, че тя поддържа здрава, способна и решително доминираща бойна сила."

На въпроса дали ще бъдат тествани както мъже, така и жени военнослужещи и дали жените военнослужещи ще могат да бъдат оценявани за терапия, базирана на естроген, когато навлязат в перименопауза, Пентагонът заяви, че няма коментар към изявленията на Хегсет и Парнел.

Сенаторът демократ Тами Дъкуърт от Илинойс, ветеран от войната в Ирак и член на комисията по въоръжените сили, призова министъра на отбраната да направи хормоналните тестове достъпни както за мъже, така и за жени.

Конгресменката Криси Хулахан, демократ от Пенсилвания и ветеран от ВВС, отхвърли това в предаването X като „най-новата мания по културна война" на Хегсет.

Нивата на тестостерон се повишават по време на пубертета. Хормонът помага на момчетата да развият мускулна сила и окосмяване по тялото, както и да произвеждат сперматозоиди.

В периода между 30 и 40 години нивата на тестостерон при мъжете естествено започват да намаляват.

Оценките варират, но се смята, че ниският тестостерон засяга 10-40% от по-възрастните мъже в световен мащаб - което се равнява на около 13 милиона мъже в САЩ.

Тези мъже могат да изпитват лошо настроение, намалено сексуално желание и загуба на мускулна маса.

Кръвен тест може да провери нивото на тестостерон и да се приложи лечение.

Д-р Мохит Кера, който ръководи експертен панел на Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) относно скрининга и използването на тестостерон във войската, каза пред BBC, че всички мъже над 30 години трябва да се изследват, защото това е най-важният маркер за цялостното настоящо и бъдещо здраве на човек.

„Ключът е, че много млади мъже имат ниски нива на тестостерон, което ги поставя в неизгодно положение по отношение на мускулна маса, енергия и това може да е проблем, ако сте в бой", каза Кера, професор по урология в Медицинския колеж Бейлър.

Но той добави: „Трябва да внимавате да не давате на някого тестостерон, освен ако той няма някакви симптоми."

Ползите от хормонозаместителната терапия, обясни той, са увеличена мускулна маса, намалено отлагане на мазнини и намален риск от депресия. С течение на времето, добави Кера, тя може да помогне и с костната минерална плътност.

Той обаче предупреди, че не е предназначена за всеки.

„Ако младите мъже приемат тестостерон, това може да ги направи безплодни", каза Кера. „Трябва да бъдете внимателни. Ако някой е в репродуктивна възраст, трябва да се уверите, че разбира, че това ще може да го направи безплоден."

Това може да доведе и до теоретично повишен сърдечно-съдов риск, отбеляза той.

Съобщението на Хегсет идва, след като министърът на здравеопазването на САЩ Робърт Ф. Кенеди-младши и други служители на администрацията се стремят да премахнат пречките пред медицинските специалисти да предписват тестостерон на мъжете.

Миналия месец FDA поиска премахването на текста за безопасност и ефективност от етикетирането на продуктите за тестостеронова заместителна терапия и предложи разхлабване на ограниченията за предписване на тестостеронови продукти.