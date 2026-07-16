Зеленски: Още не съм избрал нов министър на отбраната

Украинският президент Володимир Зеленски днес заяви, че все още обмисля кой да замени министъра на отбраната Михаил Федоров, чието уволнение предизвика необичайни за военно време протести в Киев и други украински градове, предаде Ройтерс.

Зеленски заяви, че напускащият министър на вътрешните работи Игор Клименко е само един от обсъжданите кандидати, като добави, че ще разгледа въпроса отново и че все още не са внесени официални предложения в парламента.

"Президентът не бива да заема страна в подобна ситуация по време на война“, каза той по повод спора между Федоров и главнокомандващия въоръжените сили Олександър Сирски, като изглеждаше разтревожен. "Много бих искал да има единство. Страните обаче не успяха да го постигнат", допълни той, цитиран от БТА.

Днес в Киев започна мащабен протест в защита на вече бившия министър на отбраната Михайло Федоров. Според протестиращите украинци той се справя много добре със задълженията си и трябва да остане на поста.

Украинският президент призна за спор между Министерството на отбраната и Генералния щаб, както и за конфликт между Федоров и главнокомандващия въоръжените сили Олександър Сирски.

Според местни медии Зеленски ще номинира за министър на отбраната настоящия министър на вътрешните работи Игор Клименко. От началото на войната през 2022 г. това е третата мащабна промяна в кабинета, предприета от президента.

„Никога не съм поставял ултиматуми. Не искам да бъда министър на отбраната само заради титлата. Постът ми е нужен, за да помогна на Украйна да спечели тази война. При настоящата структура аз лично не виждам как може да бъде постигната победа. Никога не съм градил политическа кариера, не съм основавал собствена компания или бизнес. Мога да кажа, че съм човек от близкото обкръжение на президента, който го цени изключително много. Не съм го разочаровал по никакъв начин, така както не съм разочаровал и вас", заяви Федоров.