Нидерландия обяви недостиг на вода

Нидерландия официално изпитва недостиг на вода поради продължаващата суша и Министерството на инфраструктурата и водните ресурси реши да се премине към ниво 2 от пакета от мерки срещу засушаването, съобщи днес телевизия Ен О Ес, като допълва, че ниво 3 означава криза.

Последният път, когато е въведена фаза 2, е август 2022 г. През 2003 г. за последен път беше приведено в действие ниво 3, пише БТА.

Поради недостига на вода и прогнозата, че това ще продължи през следващите седмици, са нужни решения за разпределение на наличната вода. Хидротехническите съоръжения срещу наводнения и дигите, които са уязвими заради сушата, ще бъдат първите, които ще получават вода, тъй като засушаването може да предизвика пукнатини. Питейното водоснабдяване и енергоснабдяването също са приоритет при разпределението на водата, се казва в репортажа.

Изпълнителната агенция по водните съоръжения, водните съвети, дружествата за питейна вода, провинциите и съответните министерства ще преценят какви мерки са необходими за всеки район. В Лимбург (най-южната провинция на Нидерландия) вече са обявени мерки. Там вече не може просто така да се използва вода от потоци, канавки и рекички. На практика това означава, че фермерите вече няма да могат да поливат навсякъде.

Нидерланците не трябва да се притесняват за питейната вода. „Има и ще продължи да има достатъчно питейна вода“, уверява Изпълнителната агенция по водните съоръжения.

По-рано Националната координационна комисия за разпределение на водата вече призова за пестеливо използване на питейната вода, съобщават медиите.

Количеството вода, което тече в реките, е исторически ниско – от 1976 г. насам в страната ни не е постъпвало толкова малко вода при Лобит (мястото, където река Рейн навлиза от Германия в Нидерландия). В същото време търсенето на вода нараства, през сухите периоди се използва повече вода.

През лятото почти винаги има недостиг на вода, но сега недостигът е по-голям от обичайното и изисква допълнителни мерки, отбелязва Националната координационна комисия за разпределение на водата. Според комисията ситуацията е извънредна за това време на годината. Комисията също така посочва, че вероятността от суша през последните десетилетия е нараснала поради климатичните промени.