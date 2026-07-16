Макрон: Гората край Париж ще бъде възстановена след опустошителния пожар

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Френският президент Еманюел Макрон обеща да залеси наново историческата гора Фонтенбло, намираща се на юг от Париж, след горските пожари, които опустошиха най-малко 10% от нея и принудиха хиляда души да напуснат домовете си, предаде Ройтерс.

Пожарът понастоящем е овладян, но Макрон предупреди, че ще са нужни няколко седмици, преди да бъде напълно потушен.

"Вашата гора е наша гора, защото е съкровище", каза Макрон във Фонтенбло при обявяването на старта на кампания за събиране на средства за възстановяването на гората, пише БТА.

Мащабният горски пожар избухна в района на Париж в неделя. Френските власти изпратиха два специализирани самолета за гасене на огъня. Пожарът предизвика сериозни затруднения в движението по магистралите в района, както и по високоскоростната железопътна линия към югоизточната част на страната.

Инцидентът доведе до сериозни задръствания в разгара на натоварения летен уикенд и допълнително усложни ситуацията в район, който вече е засегнат от тежка гореща вълна.

Пожарът, определен от властите като „изключително силен" и с „безпрецедентен мащаб", избухна в късния следобед в гората Фонтенбло, разположена на около 60 километра югоизточно от Париж. Някога кралско ловно стопанство, днес районът е известен със своите живописни села и природни забележителности.