Макрон: Гората край Париж ще бъде възстановена след опустошителния пожар

Френският президент Еманюел Макрон обеща да залеси наново историческата гора Фонтенбло, намираща се на юг от Париж, след горските пожари, които опустошиха най-малко 10% от нея и принудиха хиляда души да напуснат домовете си, предаде Ройтерс.
Пожарът понастоящем е овладян, но Макрон предупреди, че ще са нужни няколко седмици, преди да бъде напълно потушен.
"Вашата гора е наша гора, защото е съкровище", каза Макрон във Фонтенбло при обявяването на старта на кампания за събиране на средства за възстановяването на гората, пише БТА.
Мащабният горски пожар избухна в района на Париж в неделя. Френските власти изпратиха два специализирани самолета за гасене на огъня. Пожарът предизвика сериозни затруднения в движението по магистралите в района, както и по високоскоростната железопътна линия към югоизточната част на страната.
Инцидентът доведе до сериозни задръствания в разгара на натоварения летен уикенд и допълнително усложни ситуацията в район, който вече е засегнат от тежка гореща вълна.
Пожарът, определен от властите като „изключително силен" и с „безпрецедентен мащаб", избухна в късния следобед в гората Фонтенбло, разположена на около 60 километра югоизточно от Париж. Някога кралско ловно стопанство, днес районът е известен със своите живописни села и природни забележителности.