ЕК призова за реформи в борбата с корупцията в Испания и Унгария

Европейската комисия призовава за реформи в борбата с корупцията в Испания и Унгария.

Мадрид и Будапеща ще бъдат инструктирани да затегнат правилата за лобиране и други.

Докладът, който ще бъде публикуван в петък, излиза веднъж годишно и оценява всички 27 държави членки на ЕС по отношение на спазването на върховенството на закона, като издава съответни препоръки.

Европейската комисия ще призове Испания и Унгария да засилят реформите за укрепване на съдебните, прозрачните и антикорупционните гаранции.

В годишния си доклад за върховенството на закона, изпълнителният орган на ЕС критикува Испания за това, че е постигнала само ограничен напредък в затягането на правилата за конфликт на интереси и изискванията за деклариране на активи за висши държавни служители, според доклада, част от който е видян от POLITICO.

Въпреки че Мадрид внесе проект на Закон за обществена почтеност и прие Държавен план за борба с корупцията, Комисията заяви, че „практическото прилагане" на съществуващите правила не се е подобрило и призова за по-строго прилагане, включително независим надзорен орган с ефективни правомощия за разследване и санкциониране.

Докладът се публикува дни след като испански съд постанови, че държавни служители неправомерно са създали работно място в публичния сектор за брата на премиера Педро Санчес, Давид Санчес. Премиерът многократно е твърдял, че той и семейството му са били обект на политически мотивирани съдебни производства, обвинявайки консервативни съдии в участие в „правни дела".

Комисията също така установи само ограничен напредък по реформите в лобирането в Испания, отбелязвайки, че проектозакон, насочен към повишаване на прозрачността около лобистките дейности, все още не е одобрен от парламента. Тя призова Испания да завърши законодателството, включително чрез създаване на задължителен публичен регистър на лобистите.

Унгария също е критикувана в доклада. Комисията заяви, че не е постигнат напредък в разпределението на делата в по-долните съдилища и че не е постигнат по-нататъшен напредък в осигуряването на структурирано прилагане на увеличенията на заплатите на съдии, прокурори и съдебни служители.

Констатациите идват, след като премиерът Петер Мадяр обеща да възстанови върховенството на закона и да поправи обтегнатите отношения на Унгария с ЕС след встъпването си в длъжност.

Макар че Комисията призна напредъка в някои области, включително реформите в системата за деклариране на активи и мерките, засягащи гражданското общество, тя заяви, че остават значителни недостатъци и призова новото правителство да продължи със съдебните и антикорупционните реформи.