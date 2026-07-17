Бизнес с нефт и кафе – кой е новият премиер на Украйна

Сергий Корецки трябва да подготви страната за очакваната тежка зима

Енергиен експерт, създател на верига кафенета, политически аутсайдер - това е профилът на новия украински премиер Сергий Корецки. Кандидатурата му беше одобрена от Върховната рада, след като президентът Володимир Зеленски поиска преди дни оставката на досегашната премиерка Юлия Свириденко.

48-годишният Корецки е третият министър-председател от началото на войната в Украйна досега, а мандатът му започва в момент, когато страната е изправена пред нарастващи военни, икономически и енергийни предизвикателства. Вероятно най-голямото изпитание пред Корецки обаче ще бъде предстоящата зима - мнозина очакват тя да е най-тежката от старта на военните действия през 2022 г. досега.

Подготовката на Украйна за зимата беше и един от ключовите приоритети, които Зеленски очерта преди гласуването на кандидатурата на Корецки, наред със защитата на енергийната и горивна инфраструктура, стабилизирането на икономическата ситуация и ефективното управление на международната помощ.

Пред депутатите новият премиер отбеляза, че ще работи усилено за “пълно снабдяване на въоръжените сили, укрепване на капацитета на украинската отбранителна промишленост, както и подкрепа за населението и социалната защита, по-специално за жителите в близост до фронтовата линия”.

За разлика от много от своите предшественици Корецки

идва във властта без политически опит

Инженер и икономист по образование, той никога не се е занимавал с политика и не е свързан с някоя политическа партия. Според анализатори този политически неутралитет прави Корецки подходящ да ръководи технократско правителство, фокусирано върху приоритетите по време на война, а не върху партийна политика.

Корецки е роден през 1978 г. в град Луцк. През 2001 г. завършва машиностроене в Луцкия държавен технически университет. Там по-късно получава и степен по икономика. Корецки учи и добив на петрол в Ивано-Франковския национален технически университет за нефт и газ, а през 2019 г. завършва програмата Executive MBA в Киевско-Могилянското бизнес училище.

Новоназначеният премиер е известен с дългата си кариера в енергийната индустрия на Украйна, където е прекарал повече от 20 г. Корецки е работил в областта на производството на петрол, рафинирането, търговията с горива на дребно, управлението на енергията на едро и международното финансиране.

От май 2025 г. е главен изпълнителен директор на “Нафтогаз” - държавната петролна и газова компания на Украйна. Преди това е ръководел “Укрнафта” - най-големия производител на петрол в страната.

Корецки е бил и шеф на Western Oil Group, както и главен изпълнителен директор на Continuum Group, управлявал и WOG - една от най-големите мрежи от бензиностанции.

Покрай бензиностанциите Корецки почва да се занимава и с кафе. В началото кафенета и магазини почват да се появяват в обектите на WOG, а по-късно брандът

печели договор за кетъринг

във високоскоростните влакове Intercity+.

Страстта на Корецки към нефта и кафето в един момент върви ръка за ръка. През 2018 г. той основава своя верига в родния си град - Idealist Coffee. Марката се движи успешно, но Корецки я напуска през 2021 г. и малко по-късно застава начело на “Укрнафта”. Според украински издания връзките на Корецки с близкия кръг на Зеленски са допринесли за назначението му в компанията. В този кръг попада и бизнесменът Тимур Миндич, който е в основата на мащабния корупционен скандал в Украйна, свързан с “Енергоатом”.