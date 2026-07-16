Жената на испанския премиер отива на съд за обвинения в търговия с влияние

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Съпругата на испанския премиер Педро Санчес - Бегоня Гомес, отива на съд заради обвинения в търговия с влияние и присвояване на средства, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Защитата на Гомес обжалва, като поиска съдът да свали обвиненията срещу нея, които тя отхвърля. Той свали трето обвинение в бизнес корупция и отмени забрана Гомес да напуска Испания, наложена на по-ниска инстанция.

Другите обвинения срещу нея обаче остават, като това е най-сериозният такъв случай от поредицата съдебни действия, засягащи роднини и приближени на Санчес, отбелязва Ройтерс.

Съдия Хуан Карлос Пейнадо отне паспорта на Гомес на 20 юни като предпазна мярка. Това действие е резултат от разследване за предполагаема търговия с влияние, корупция и присвояване, свързано с университетски курс, който тя е ръководила в Мадрид.

Съдът ще определи дали тя е използвала публични средства, университетски софтуер и влиянието си като съпруга на премиера за лична облага.

На 30 юни Гомес подаде молба до съда за разрешение да придружи Санчес на срещата на върха на НАТО в Анкара, с намерението да пътува и до Лондон, преди да се върне в Испания.

По молбата се произнесе съдия Антонио Виехо, председателстващ делото, докато Пейнадо е в летен отпуск. Съдът се мотивира, че поканата към Гомес за срещата на върха е основана на институционална учтивост, а не е свързана с активно нейно участие.

Съдията отбеляза също, че Турция не е член на Европейския съюз, което усложнява съдебното и полицейското сътрудничество.

Макар че съдията потвърди забраната за пътуване на Турция, той даде разрешение за пътуването до Лондон, позовавайки се на близкото съдебно сътрудничество между Испания и Обединеното кралство, дори след Брекзит, както и на естеството на събитието, което е от личен характер.