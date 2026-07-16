Само предложенията за военен и външен министър на Украйна не бяха одобрени от парламента

Украинският парламент одобри състава на новото правителство с премиер Сергий Корецки, съобщи Укринформ, цитирана от БТА. Единствено кандидатите за министър на отбраната и за външен министър не получиха подкрепа от украинските депутати. Причината за това обаче е, че според установената в Украйна система те се предлагат за одобрение от президента.

Върховната рада гласува за назначаването на досегашния зам.-министър на икономиката Тарас Висоцки за нов министър на селското стопанство, а Всеволод Ченцов за вицепремиер за европейската и евро-атлантическата интеграция, докато Сергий Марченко запазва поста си на министър на финансите, съобщава Ройтерс.

Други министри, които запазват постовете си и в новия кабинет са: Денис Шмигал, като първи вицепремиер и министър на енергетиката, Тетяна Бережна, като вицепремиер за хуманитарната политика и министър на културата, Матвий Бидни - министър на спорта, Виктор Ляшко - министър на здравеопазването, както и Денис Улютин - министър на социалната политика, семейството и обединението на Украйна.

Новите министри са Андрий Бутенко - на образованието и науката, Иван Вигивски - на вътрешните работи, Денис Маслов - на правосъдието, Микола Калашник - на възстановяването, инфраструктурата и транспорта, Виталий Ким - по въпросите на ветераните, Олександър Кравченко - на икономиката и околната среда, Оксана Ферчук - по въпросите на цифровата трансформация и Виталия Безгин - на общностите, териториалното развитие и вътрешно разселените лица.

Бе одобрено и предложението премиер да стане Сергий Корецки. След това украинският парламент получи и предложението за назначаването на новите министри. Президентът на Украйна Володимир Зеленски по закон е този, който внася кандидатурите за постовете министър на отбраната и министър на външните работи за разглеждане във Върховната рада.

В Киев и други украински градове днес имаше протести срещу уволнението на Михайло Федоров като военен министър. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви пред ДПА, че не очаква назначаването на нов украински министър на отбраната да доведе до значителни промени в стратегията на Киев във войната срещу Русия.

Решението на Зеленски да освободи Федоров само 6 месеца след встъпването му в длъжност, предизвика редки по рода си протести из страната. Говори се, че се водят дискусии поста да поеме министърът на вътрешните работи Игор Клименко.

Марк Рюте заяви, че очаква приемственост, тъй като украинската армия, се справя "много по-добре" на фронта, отколкото в началото на годината". Руската армия напредва много бавно, а Украйна успява да проведе контраатаки в някои райони, добави той.

"Имах добри работни отношения с Михайло Федоров", каза генералният секретар на НАТО и добави: "Пожелавам му успех, а неговият приемник без съмнение ще продължи по този път."